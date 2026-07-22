מסמך שב"כ שהגיע לידי ערוץ 7 חושף כי העצור המנהלי טל ינון-דרדיק השובת רעב חשוד בעבירות אלימות, התעללות ומעשה מגונה חמור ומזעזע נגד פלסטיני.

לפי המשטרה, במהלך האירוע תקפו יהודים פלסטינים, בהם נשים וילדים, באמצעות אלות, כבלו כמה מהם, ביצעו מעשה מגונה באחד הנפגעים, וארבעה בני אדם נזקקו לטיפול רפואי.

עוד עולה ממסמך השב"כ כי מפקד פיקוד המרכז חתם על הצו נגד דרדיק - בהמלצה מפורשת של השירות.

מוקדם יותר, פורסם לראשונה בערוץ 7, כי דרדיק דחה את כל חלופות המעצר שהציע לו צה"ל אחרי התערבותו של שר הביטחון ישראל כ"ץ.

בין ההצעות שהועלו היו שחרור למעצר בית בבית הוריו במעלה אדומים או שכירת דירה במיקום חוקי ביהודה ושומרון עבורו ועבור משפחתו.

לפי גורמי ביטחון, דרדיק דחה את כל ההצעות על הסף והעביר מסר שלפיו ישתחרר רק למעצר בית בביתו, הנמצא בשטח B במאחז בלתי חוקי. הוא הבהיר כי כל עוד לא יאושר לו לשהות בביתו, בכוונתו להמשיך בשביתת הרעב.

גורמי הביטחון מדגישים כי דרדיק אינו מוחזק במעצר משום שנשללה ממנו האפשרות למעצר בית, אלא משום שהוא מסרב להציע חלופה חוקית שקבע בית המשפט המחוזי. לדבריהם, ברגע שימסור כתובת חוקית למעצר הבית, הוא ישוחרר מהכלא למעצר בית.

עוד ציינו גורמי הביטחון כי לא ניתן לשחררו לביתו שבשטח B, בעקבות החלטת הקבינט שהתקבלה לפני מספר שבועות ולפיה אין לאפשר הקמת מאחזים בלתי חוקיים בשטחי B. לדבריהם, ההחלטה נועדה למנוע מתיחות מול ארצות הברית ולסייע בקידום וחיזוק ההתיישבות בשטח C.

דרדיק, תושב חוות טרפון ואב לארבעה, נעצר לפני כשבועיים בטענה כי הפר צו מנהלי שהוצא בעניינו. לפי הנטען, הצו הורה לו לשהות במעצר בית בבית חמותו, מבלי שהאחרונה הסכימה לכך או עודכנה מראש.

לאחר מעצרו פתח בשביתת רעב ובהמשך גם בשביתת שתייה. בארגון חוננו טוענים כי הוא סובל מאיבודי הכרה חוזרים, מירידה חדה במשקל ובמדדים החיוניים ומירידת חום הגוף ל-34 מעלות בלבד.

גורמים בסביבת שר הביטחון מבהירים כי לשר הביטחון אין סמכות בנושא. לדבריהם, מאז כניסתו לתפקיד חדל השר ישראל כ"ץ מלחתום על צווי מעצר מנהליים, ואילו צווי ההגבלה האחרים מצויים בסמכות אלוף פיקוד המרכז. עוד נטען כי ההליך הנוכחי מתנהל מול הפרקליטות ואינו מצוי בסמכות השר או אלוף הפיקוד.

הגורמים הוסיפו כי במהלך השנה וחצי האחרונות הוביל כ"ץ, לצד השר בצלאל סמוטריץ' ובגיבוי ראש הממשלה, את הקמתם של 104 יישובים חדשים ביהודה ושומרון, הסדרת 160 חוות, ביטול צווי מעצר מנהליים וכיבוש מחנות הטרור בג'נין, טולכרם ונור א-שמס. לדבריהם, "אין ידיד גדול יותר להתיישבות משר הביטחון".

משפחתו של דרדיק הגיבה בחריפות: "פיקוד מרכז משקר, שר הביטחון מסרב לבטל את העוול. בניגוד לאמור בהודעה שנמסרה לתקשורת, לא הוצעה הצעה לשכור עבורו דירה. בשל הערת בית המשפט לגורמי הבטחון כי מוטב שיציעו חלופות ראויות, נמסר מטעמם מסמך רשמי שכלל שלוש הצעות שכולן ממוחזרות, לא ישימות ולא רלוונטיות. עד עתה לא הועברה הצעה אמיתית והגיונית אשר נותנת מענה לצרכי המשפחה הבסיסיים ביותר".

"השר כ"ץ הודיע אתמול כי בהמשך לביטול המעצרים המנהליים, יבחן בשנית גם את השימוש בצווים המנהליים האחרים שחרגו משימוש סביר, אך היום עשה לפתע פניית פרסה ומנסה להכשיר את הצו בשינויים לקוניים ומגוחכים".

עוד נמסר כי "טל ינון מנהל משק חקלאי עם 150 כבשים. מעצר בית או הגלייתו מחוץ למשק החקלאי, יחריבו את פרנסתו ואת משפחתו. שר הביטחון צריך לקבל החלטה אמיצה ולבטל את הצו המנהלי במלואו עוד היום, לצד הפסקת השימוש בצווים נוספים".