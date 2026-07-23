עם היוודע דבר מותו של חיים יבין, מי שנחשב במשך עשרות שנים לפנים המזוהות ביותר של הטלוויזיה הישראלית, ספדה לו הבוקר (חמישי) דליה מזור, שהגישה לצידו את מהדורת "מבט לחדשות" בערוץ הראשון.

בריאיון לתוכנית "הבוקר הזה" בכאן חדשות ברשת ב', היא שרטטה את דמותו של האיש שהפך לסמל של מקצועיות, ממלכתיות ואמינות.

"הוא היה הדבר הכי קרוב לכוכב קולנוע שהיה לישראל במשך שנים", אמרה מזור. "הוא ללא ספק היה המרכזי והטוב ביותר. את התואר 'מר טלוויזיה' אי אפשר לקחת ממנו בשום פנים ואופן - וגם אף אחד לא רוצה, לדעתי".

לדבריה, ליבין הייתה נוכחות נדירה שקשה להסביר במילים. "היה לו את המשהו המאוד חמקמק הזה שנקרא כריזמה. זה בא יחד עם קול סמכותי, דיקציה נהדרת וקסם אישי יוצא דופן שעבר דרך המסך. לא לכל אחד יש את זה", סיפרה.

מזור הדגישה כי מעבר למקצועיות, יבין התאפיין באיפוק ובממלכתיות שהפכו אותו לדמות ייחודית בנוף התקשורת הישראלי. "הוא היה מאוד מאופק, מאוד ג'נטלמן. הייתה לו סמכותיות שהוא אפילו לא התאמץ להשיג - היא פשוט הייתה חלק ממנו". לדבריה, דווקא ביצירתו הדוקומנטרית מצא את המקום להביע את עמדותיו, בעוד שבמשך כל שנותיו כמגיש "מבט" הקפיד שלא לערב דעה אישית.

כשנשאלה אם היה קשה להימנע מהבעת עמדה באותם ימים, השיבה כי זו הייתה תפיסת העולם המקצועית של התקופה. "אני לא חושבת שהיה קשה, כי זה היה טבוע בנו. לא הייתה בכלל הבעת דעה אישית. אסור היה". היא הוסיפה כי עד היום רבים ניגשים אליה ומספרים עד כמה הם מתגעגעים לימי הטלוויזיה ההם. "הנוסטלגיה היא לא כי היינו יותר טובים - אלא כי היינו אחרים".

חיים יבין היה מאבות הטלוויזיה הישראלית וחבר בצוות ההקמה שלה. בשנת 1968 הגיש את מהדורת "מבט" הראשונה, ובהמשך הפך למגיש המזוהה ביותר עם מהדורת החדשות במשך קרוב לארבעה עשורים. לאורך השנים מילא שורה של תפקידים מרכזיים, בהם עורך מהדורת החדשות, מגיש "מבט שני", מנהל מחלקת החדשות ומנהל הטלוויזיה הישראלית.

אחד הרגעים שנחרתו יותר מכל בזיכרון הציבורי היה משדר הבחירות לכנסת בשנת 1977, שבו טבע את המונח "מהפך" - מילה שהפכה לחלק בלתי נפרד מהלקסיקון הפוליטי בישראל. בריאיון שהעניק בשנת 2015 סיפר כי לאחר שקיבל את תוצאות המדגם, הבין שמתחולל אירוע היסטורי, השליך את הטקסט שהוכן מראש ובחר במילה שתלווה את הפוליטיקה הישראלית עוד שנים רבות.