ראש מועצת שומרון בשיחה עם ערוץ 7 בזירת התקרית הקשה ליד חוות גלעד

ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן שוחח עם ערוץ 7 מזירת הפיגוע הקשה סמוך לחוות גלעד, שבו נרצח בניהו מלט הי"ד.

דגן ספד למלט ותיאר אותו כאדם שגדל בהתיישבות, היה מסור למשפחתו, לעם ולארץ, ופעל לאורך השנים למען ההתיישבות והביטחון באזור.

לדבריו, גם באירועים קודמים וגם בפיגוע שאירע הבוקר פעל מלט תוך סיכון חייו בניסיון להגן על אחרים. דגן אמר כי לצד האבל הכבד על המשפחה ועל קהילת חוות גלעד, נדרשת כעת תגובה ביטחונית משמעותית שתמנע את המשך ההסלמה.

עוד טען כי הפיגוע מצטרף לשורת אירועים ביטחוניים שאירעו בימים האחרונים בשומרון, ובהם אירועי ההצתה באזור חוות גלעד, ניסיונות פיגוע נוספים והפיגוע שאירע אתמול סמוך לאלון מורה. לדבריו, מדובר בגל טרור מתמשך שנועד לערער את היציבות הביטחונית באזור.

הוא קרא לראש הממשלה ולשר הביטחון להורות על פתיחת מבצע צבאי נרחב בכפר שממנו יצאו המחבלים, בדומה למבצעים שביצע צה"ל בצפון השומרון. בנוסף קרא לקדם הקמת יישוב חדש סמוך לזירת הפיגוע, כחלק מהתגובה הציונית וההתיישבותית לאירוע.

דגן ציין כי המועצה לא קיבלה התרעות קונקרטיות לפני הפיגוע, אך הדגיש כי להערכתו נדרשת פעולה רחבה נגד תשתיות הטרור כדי למנוע פיגועים נוספים. לצד זאת חיזק את חיילי צה"ל, לוחמי מג"ב וכלל כוחות הביטחון, ואמר כי בשעות אלה המועצה מלווה את משפחתו של בניהו מלט הי"ד ופועלת בתיאום עם גורמי הביטחון בזירה.