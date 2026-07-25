בערוצי טלגרם פלסטיניים מופצת קריאה לתושבי שכם והכפרים בסביבתה להיערך להתמודדות עם "איומי המתנחלים" ועם פעילות צה"ל בתגובה לפיגועי הטרור בגזרה.

התושבים נקראו לגלות זהירות וערנות ולהגביר את הנוכחות בגבולות הכפרים והערים.

ברשימת ההנחיות נכתב, "אל תאפשרו לעדרי המתנחלים הטרוריסטים להמשיך או לפגוע בשעל אחד מאדמתנו ומבתינו". עוד הודגשה חשיבות המוכנות וההרתעה באמצעות ליכוד השורות, כדי להעביר מסר שלפיו כפרים שתושביהם עומדים יד אחת הם "מבצרים שאינם ניתנים לשבירה".

הוועדות העממיות הונחו לקיים פעילות נוכח האתגר הביטחוני ולהפעיל בין היתר שמירה לילית לצורך איתור פעילות חריגה. בהנחיות נכתב גם כי יש להבטיח שכניסה של מתנחלים ליישובים הפלסטיניים תיענה "בברזל ובאש".

הכפרים הונחו לחסום דרכים צדדיות וכניסות כדי לבלום "פלישה" אפשרית של מתנחלים. בהנחיות נטען כי אין לחכות להגנה חיצונית, וכי ההגנה על הבית והאדמה היא חובה אישית.

עוד צוין כי פאתי הכפרים צריכים להפוך ל"מבצרים בלתי חדירים". זאת, לפי ההנחיות, כדי להעביר מסר למתנחלים שכל התקפה על בית או על עץ זית תעלה להם מחיר כבד.