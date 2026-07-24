איתי זר, ממקימי חוות גלעד

איתי זר, ממקימי חוות גלעד ואחיו של גלעד זר הי"ד שעל שמו נקראת החווה, התקשה לעצור את דמעותיו במהלך ריאיון לערוץ 7 מזירת הפיגוע שבו נרצח הבוקר (שישי) בניהו מלט הי"ד.

זר ספד למלט ואמר, "בוקר מאוד קשה בחוות גלעד. חבר יקר שלנו נרצח, בניהו מלט, שהוא גם אחראי על הקרקעות פה והוא בצוות הכוננות. באמת בחור משכמו ומעלה, אב למשפחה".

לדבריו, "צריך להבין שיש מולנו אויבים רוצחים ולהפסיק עם הקשקוש הזה של 'אלימות המתנחלים וטרור יהודי'. מי שאומר את זה הוא גורם לזה שאנחנו נשרפים ונרצחים".

בהמשך מתח ביקורת חריפה על המדיניות הביטחונית וקרא להקשחת התגובה כלפי תוקפים. עוד אמר כי בעקבות הפיגוע בכוונת אנשי החווה להמשיך ולהרחיב את ההתיישבות: "כבר היום, בעזרת השם, נקים שתי חוות פה בסביבה. בניהו מלט היה חלק מהתכנון להקים את החוות האלה, ועכשיו נעשה את זה כבר לפני שבת. הם באים לרצוח ולהרוג, אנחנו נבנה ונקים".

זר קשר בין הפיגוע לבין אירועי ההצתות האחרונים באזור, ואמר כי "יש פה אווירה שאפשר להכות ביהודים". הוא הוסיף כי "דם יהודי זה לא הפקר", וקרא לשינוי המדיניות ביהודה ושומרון.

עוד אמר כי הוא מצפה לראות צעדים חריפים נגד הכפר תל בעקבות הפיגוע, וטען כי אין להשלים עם אירועים מסוג זה: "אנחנו רוצים לראות שהורסים את הכפר תל. אם כפר תל רוצח יהודי צריך להחריב את הכפר, בדיוק כמו בעזה. צריך לחכות שירו עלינו טילים? לא. צריכים להחריב את הכפר שידעו איפה שיהודי נרצח, מחריבים כפרים. למה אנחנו צריכים למות פה? למה ילדים עכשיו צריכים לקבור את האבא שלהם? פשוט לא בסדר".