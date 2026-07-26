על רקע ההסלמה הביטחונית ביהודה ושומרון, מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, החליט לאסור על כניסתם של פועלים פלסטינים ליישובים הישראליים ברחבי יהודה ושומרון.

על פי ההחלטה, הכניסה לאזורי התעשייה תימשך, ובאתרי בנייה ניתן יהיה לאשר החרגות בהתאם לבקשות שיוגשו מצד היישובים.

ההחלטה מגיעה בתום סוף שבוע קשה ומתוח בגזרה, שהחל בפיגוע הקטלני ביום שישי בפאתי הכפר תל שבשומרון, שבו נרצחו רס"ן יובל עזרא ורס"ר (במיל') בניהו מלט, חבר כיתת הכוננות בחוות גלעד. ישראלים נוספים נפצעו באירוע.

לאחר הפיגוע פתחו כוחות הביטחון במרדף אחר המעורבים. הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, הגיע לזירה וקיים הערכת מצב ותחקיר ראשוני יחד עם אלוף בלוט ובכירי צה"ל, מג"ב וכוחות הביטחון. בצה"ל הבהירו כי המרדף מתנהל אחר כלל המחבלים שהיו מעורבים באירוע.

כבר בתוך שעות הגיע המרדף ללב שכם. לוחמי יחידת דובדבן, בפיקוד חטיבת שומרון ובהכוונת שב"כ, פשטו על בית חולים בעיר ועצרו שני מחבלים שהשתתפו בפיגוע. השניים נפצעו במהלך האירוע ופונו לבית החולים בשכם, שם אותרו ונעצרו. בצה"ל ובשב"כ מסרו כי זהותם של כלל המחבלים שהשתתפו בפיגוע ידועה וכי הפעילות למעצרם נמשכת.

במקביל נערכו בצה"ל לפעילות סיכול משמעותית בגזרת שכם. בעקבות הפיגוע דווח כי הכוחות צפויים לבצע מעצרים ממוקדים בעיר בשיתוף מג"ב ושב"כ, כחלק מהמאמץ להגיע לכל המעורבים ולמוקדי הטרור בגזרה.

המתיחות נמשכה גם במהלך השבת. סמוך לסוסיא שבדרום הר חברון הותקף חייל צה"ל בחופשה שיצא למרעה באזור. לפי ראש המועצה האזורית הר חברון, אלירם אזולאי, מספר פלסטינים תקפו אותו באבנים, פצעו אותו בראשו וחטפו את נשקו הצבאי. החייל פונה לקבלת טיפול רפואי וכוחות גדולים פתחו בסריקות ובמצוד אחר החשוד בחטיפת הנשק. הנשק אותר בהמשך.