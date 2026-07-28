פרק #1231 - בצלאל סמוטריץ׳

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התארח לריאיון ממושך בפודקאסט "גיקונומי" בהנחיית ראם שרמן, שבו השיב במשך קרוב לשעתיים לשאלות בנושאי ביטחון, כלכלה, משפט, התיישבות, חברה ופוליטיקה.

במהלך השיחה הציג השר את תפיסת עולמו בסוגיות המרכזיות שעל סדר היום, התייחס לביקורת המופנית כלפי הממשלה והגן על המדיניות שהוא מוביל.

בפתח הריאיון עסקו השניים בשאלת גיוס החרדים והשלכותיה על החברה הישראלית. סמוטריץ' הביע תמיכה בשילוב רחב יותר של חרדים בשוק העבודה ובשירות הצבאי, אך טען כי מדובר בתהליך עמוק שיימשך שנים ואינו יכול לפתור בטווח הקצר את העומס המוטל על המשרתים.

לדבריו, "אנחנו חייבים להכניס עוד אנשים מתחת לאלונקה הזאת", אך הוסיף כי "החרדים זה בעיניי השולי", בכל הנוגע להפחתת העומס המיידי, וקרא לצה"ל לייעל את השימוש בכוח האדם הקיים.

בהמשך התייחס שר האוצר למדיניות הביטחונית של ישראל לאחר המלחמה והבהיר כי מבחינתו אין מקום לוויתורים על מרחבי הביטחון שנכבשו. "לא תהיה שום נסיגה, לא מהקו הצהוב בעזה, לא מהקו הצהוב בלבנון ולא ממרחב הביטחון בסוריה", אמר. לדבריו, החזקת אזורים אלה היא תנאי בסיסי לביטחון המדינה, והם נועדו למנוע מהאויב להתבסס מחדש סמוך לגבולות ישראל.

הוא נשאל גם על הסכסוך הישראלי-פלסטיני ועל עתיד יהודה ושומרון. סמוטריץ' שב על עמדתו שלפיה אין מקום להקמת מדינה פלסטינית, וטען כי לאורך השנים ההנהגה הפלסטינית דחתה פעם אחר פעם הצעות מדיניות. הוא גם הסתייג מהמונח "סיפוח", ואמר כי "אני לא אוהב את המילה סיפוח, אתה מספח משהו לא שלך", והעדיף לדבר על החלת ריבונות.

חלק נרחב מהריאיון הוקדש למערכת המשפט ולרפורמה שקידמה הממשלה. סמוטריץ' טען כי מערכת המשפט עוסקת בנושאים שאינם בליבת תפקידה, במקום להתמקד באכיפת החוק ובמתן שירות יעיל לאזרחים.

"רציתי להחזיר את הדמוקרטיה לאיזון שלה. כנסת תחוקק, ממשלה תמשול, בית המשפט ישפוט", אמר, והוסיף כי פסקי הדין צריכים להיות קצרים ותמציתיים יותר וכי יש לצמצם את התערבות בתי המשפט במחלוקות ציבוריות.

בהקשר הכלכלי הציג שר האוצר שורה של צעדים שלדבריו הובילה הממשלה בתקופת כהונתו. הוא מנה את קידום חוק המטרו, חוק התשתיות הלאומיות ורפורמות נוספות שנועדו לעודד השקעות ולהגדיל את הצמיחה. לדבריו, "מדינת ישראל היא המקום הכי טוב אי פעם ליהודים לחיות בו", והוסיף כי למרות הקשיים, "יש פה תנופת פיתוח אדירה".

סמוטריץ' התייחס גם למדיניות המוניטרית של בנק ישראל וטען כי הריבית הייתה צריכה לרדת מוקדם יותר. לדבריו, הכלכלה הישראלית זקוקה ל"הגדלת היצע הכסף הזול" כדי לחזור למסלול של צמיחה לאחר המלחמה. הוא הוסיף כי בכוונתו להמשיך ולקדם רפורמות כלכליות ובהן הפחתת מס החברות ורפורמות בשוק ההון והאשראי.

במהלך הריאיון נשאל גם על התבטאויות עבר שלו, ובהן האמירה שיוחסה לו שלפיה "חמאס הוא נכס". סמוטריץ' דחה את הביקורת וטען כי מדובר בעיוות של דבריו. "זה פשוט שקר", אמר. "לקחו חצי משפט, הוציאו אותו מהקשרו במובן הכי בוטה שיכול להיות ועשו קמפיין שקרי".

בהמשך התייחס לטענות על דה לגיטימציה לממשלה ואמר כי מתקיים "קמפיין ענק שעושה דה לגיטימציה על הממשלה שלנו". לדבריו, חלק מהביקורת הציבורית נשענת על מצג שאינו משקף את המציאות, והוא סבור כי הישגי הממשלה אינם זוכים להכרה הראויה.

לקראת סיום נשאל אם שקל להתפטר בעקבות מתקפת 7 באוקטובר. סמוטריץ' השיב כי בחן את האפשרות בשלב מסוים לאחר פרוץ המלחמה, אך לאחר שבחן את חלקו באירועים הגיע למסקנה שאין בכך הצדקה. "ניסיתי לחשוב במה אני הייתי לא בסדר, ולא מצאתי", אמר.