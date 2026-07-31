הרב אלעזר לוונטהל - עולם הרגש והדימויים

הרב אלעזר לוונטהל מפרסם טור וידאו חדש בצל שטף סרטוני התעמולה ובקמפיינים שאליהם נחשף הציבור בתקופת הבחירות. בטור הוא מתייחס להשפעתם של הדימויים, הסרטונים והתחושות העזות על קבלת ההחלטות.

לוונטהל שואל, "איך הגענו למצב שבו עולם הרגש - הדימויים, הסרטונים, התחושות העזות והמטלטלות - משפיעות על קבלת ההחלטות שלנו, עד שלפעמים אנחנו פועלים בניגוד לאינטרס שלנו עצמנו?". לדבריו, התשובה לכך היא שהחברה חיה בדור שבו הרגש דומיננטי מאוד.

הוא מצביע על הפסיכולוגיה המודרנית ועל עולם המדיה, בעל היכולות הוויזואליות של סרטונים, תמונות וסיפורים אישיים. לדבריו, אלה הרגילו את הציבור "לעקוף את השכל ולהיכנס ישר ללב".

לוונטהל מדגיש כי לרגש יש כוח רב, המחבר בין בני אדם ומבטא את הצד האנושי. עם זאת, הוא מזהיר, "כשהוא מנהל לבד - בלי שכל שמברר, בלי מחשבה שמסננת - הוא עלול להוביל אותנו למקומות שלא טובים לנו".

לדבריו, הדרך להשבת האיזון היא להציב גבול לחשיפה הרגשית ולהשקיע יותר בבירור השכלי. הוא קורא לפחות צפייה אינסופית בסרטונים ופחות חיים בתוך חוויה רגשית מתמדת, וליותר חשיבה, שאלות ולימוד.

לוונטהל מוסיף כי זהו אחד הדברים שלימוד התורה מקנה לאדם, באמצעות בירור האמת הנוקב, "מה נכון לעשות עכשיו כאדם, כחברה, וכעם". הוא מסכם את עמדתו, "רגש צריך להיות שותף - לא המנהיג. והשכל צריך לחזור לתפקידו: להוביל, לברר, ולכוון את הלב למקום הטוב ביותר".