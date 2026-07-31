בפנטגון דנים באפשרות לצמצם את היקף הנוכחות הצבאית של ארצות הברית בכווית, כך מדווח היום (שישי) ה"וול סטריט ג'ורנל".

על פי גורמים אמריקניים רשמיים שצוטטו בעיתון, השיחות בנושא הגבלת הכוחות בממלכה החלו עוד בטרם פרצה המלחמה מול איראן.

בעקבות מתקפות הטרור והירי לעבר הבסיסים האמריקניים במדינה, פונה חלק משמעותי ממהערך הצבאי במטרה לצמצם את סיכון החיילים, וכעת גובר החשש בכווית כי מהלך זה יהפוך למהלך קבוע.

מאז ימי מלחמת המפרץ הראשונה היוותה כווית את הבסיס הלוגיסטי הנרחב ביותר של צבא ארצות הברית ברחבי העולם. גורמים אמריקניים הבהירו כי הקשר האסטרטגי בין המדינות נותר איתן, ללא אינדיקציה לכך שבכווית מתכוונים לוותר על הברית עם וושינגטון. יחד עם זאת, הנוכחות האמריקנית המסיבית הפכה את המדינה ליעד מרכזי במהלך סבב הלחימה הנוכחי.

במסגרת המלחמה שיגרה איראן מאות טילים וכלי טיס בלתי מאויישים לעבר שטחי כווית, תוך התמקדות בתשתיות אנרגיה, מתקני התפלה, נמל התעופה הבינלאומי ונמל המפרץ, לצד שיבוש יצוא הנפט דרך מצר הורמוז.

אף שמערכות ההגנה האווירית האמריקניות יירטו את עיקר המטחים, המתקנים של צבא ארה"ב ספגו מכות קשות, בהן תקרית קטלנית בחודש מרץ שבה נהרגו שישה חיילים אמריקנים.