כוחות צבא ארה"ב החלו הלילה (חמישי) בגל תקיפות אוויריות נרחב באיראן - כך מסר בכיר אמריקני שצוטט בחדשות 12.

צבא ארה"ב אישר את הדברים, והודיע בהצהרה רשמית: "כוחות ארצות הברית החלו לבצע תקיפות נגד איראן בשעה 20:00 (שעון החוף המזרחי של ארה"ב). התקיפות מהוות תגובה עוצמתית לניסיונות התקיפה האיראניים נגד כוחות אמריקאיים המוצבים במזרח התיכון, שבוצעו אתמול".

כלי תקשורת באיראן דיווחו כי פיצוצים עזים נשמעו בנורבאד שבמחוז פארס, בעיר הנמל סיריק ובאהוואז.

התקיפות החלו שעות ספורות לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ הצהיר פומבית כי וושינגטון תפעל צבאית: "האיראנים יודעים שאנחנו הולכים לתקוף אותם היום. זה תורנו, נכה בהם חזק. הם ביקשו מאיתנו לא לעשות את זה". עוד הוסיף הנשיא: "הם יודעים שזה מגיע ולא יכולים לעשות כלום. עכשיו תורנו. נראה אם נשיג הסכם".

זמן קצר לפני תחילת גל התקיפות הנוכחי, דווח ב"וול סטריט ג'ורנל" כי טראמפ שוקל את חידוש הפעילות הצבאית נגד טהרן, וכי הכוחות האמריקניים גיבשו תוכניות לתקיפה אווירית עזת ממדים שתימשך בין 10 ל-14 ימים, במטרה לשתק את מערך הטילים האיראני.

גורם אמריקני ציין בפני העיתון כי נכון ליום רביעי אחר הצהריים (שעון וושינגטון), הנשיא לא הופתע מהחלטת האיראנים לשוב ללחימה, והוסיף כי טראמפ נמצא "במצב רוח של הסלמה".