אזרחות כבוד של השומרון לחירט וילדרס מועצה אזורית שומרון; סטילס: נורית מניס לוי

בטקס חגיגי שנערך בפתיחת פסטיבל עלמא התשיעי באמפי רבבה, העניק ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, אזרחות כבוד של השומרון למועמד לראשות ממשלת הולנד, חירט וילדרס, על תמיכתו רבת השנים במדינת ישראל ובהתיישבות ביהודה ושומרון.

הענקת האות התקיימה לעיני אלפי משתתפי הפסטיבל, לאחר נאומיהם של השניים בפתיחת האירוע.

דגן אמר בטקס: "אנו נמצאים בימים קשים, בישראל ובמיוחד בשומרון. רק לפני מספר ימים איבדנו את חברינו יובל מלט הי"ד ורס"ן יובל עזרא הי"ד, וזאת לאחר פיגועי הצתות ודקירות. אלו ימים לא קלים. אבל יש לנו אמונה, יש לנו בורא ויש לנו משימה, לבנות את המולדת שלנו, ואנחנו מרימים את הראש. יש לנו אתגרים משותפים, ויש לנו מלחמה משותפת, למען עתיד אירופה וישראל.

לך, חירט וילדרס, אורח מיוחד, אני רוצה לומר כמה כולנו, אני ותושבי השומרון, החלוצים, מעריכים אותך. חבר אמת שעומד לצידנו בכל יום ובכל שעה. על כן אני נרגש להעניק לך אזרחות כבוד של השומרון".

וילדרס הודה על המחווה ואמר: "תודה רבה. שלום, חברים. נפלא לחזור לישראל, ואני כל כך שמח להיות כאן בחברת ידידיי הקרובים מהשומרון. תודה שהזמנתם אותי. אני אוהב את ארץ היהודים ומרגיש מאוד בבית בישראל. אני מבקש להודות ליוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון, על ההזמנה. אני לא מגזים כשאני אומר שיוסי הוא חבר, שליח האמת ואיש אמיץ".

בהמשך דבריו התייחס להענקת האות ואמר: "תודה לך על שהענקת לי היום אזרחות כבוד של השומרון. אני חש בכך כבוד עצום. לחבל הארץ הזה יש מקום מיוחד בליבי, וההערכה שלי אליכם רק מתחזקת בכל ביקור כאן. מה שאתם עושים כאן הוא נס. אתם מחליפים פחד בחיים. ואני אומר לכם, אינכם לבד. אנשים טובים מכל רחבי העולם תומכים בכם ותומכים בישראל".

וילדרס נחשב בשנים האחרונות לאחד התומכים הבולטים של ישראל באירופה, והוא מרבה להביע תמיכה בזכותה להגן על עצמה ובזכות ההתיישבות ביהודה ושומרון. במהלך ביקורו הנוכחי נפגש ווילדרס עם יו"ר הכנסת, שר הביטחון, ושרים נוספים, עם ראשי ההתיישבות והשתתף באירועים בשומרון.

לוח הזמנים של הביקור חלש על סיורי שטח אסטרטגיים ברחבי השומרון ומרתון פגישות מדיניות. במוצאי שבת יצאו וילדרס ודגן לסיור מקיף ברחבי האזור, שכלל ביקור בשא-נור באותו לילה. למחרת הוא ביקר באתר ההיסטורי של שומרון העתיקה, ובחוות גלעד. במהלך הביקור בחוות גלעד הגיע וילדרס לנחם את משפחת מלט היושבת שבעה על הירצחו של בנייהו מלט הי"ד אב המשפחה.

למחרת, ביום שני, קיים וילדרס סדרת פגישות מדיניות מרתונית בירושלים בליווי דגן. במסגרת זו נפגש בכנסת עם יו"ר הכנסת אמיר אוחנה וכן ערך פגישות עבודה עם שר הביטחון ישראל כ"ץ, שר החוץ גדעון סער ושר הבינוי והשיכון חיים כץ, שבהן נידונו המצב הביטחוני בזירות השונות, המאבק בטרור והדרכים לחיזוק הברית בין ישראל למדינתו.