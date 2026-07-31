שריפת ענק כילתה לחלוטין את מפעל עיבוד הבשר הכשר "אגרי סטאר" (Agri Star) בפוסטוויל שבאיווה - מהמפעלים הגדולים והחשובים ביותר בצפון אמריקה.

האש, שפרצה בשעות הבוקר המוקדמות של יום שלישי, המשיכה לבעור בעוצמה גם בחלוף 24 שעות, והותירה נזק כבד ותהיות קשות לגבי עתיד אספקת הבשר הכשר בארצות הברית.

למעלה מ-17 תחנות כיבוי אש מכל היישובים בסביבה - כולל צוותים שהוזעקו ממרחק של שעה וחצי נסיעה - עבדו ללא הפסקה לאורך כל הלילה בניסיון להשתלט על האש. בשל כמות המים העצומה שנדרשה למאמצי הכיבוי, פנו פקידי העירייה לתושבי פוסטוויל בבקשה חריגה להגביל מיידית את צריכת המים.

נכון לשעה זו, נסיבות פרוץ השריפה טרם התבררו, והרשויות לא פרסמו מידע רשמי על הגורם שהצית את האש.

האסון בפוסטוויל אינו רק מכה מקומית. מפעל "אגרי סטאר" נחשב למעסיק הגדול ביותר באזור, והוא מפרנס באופן ישיר אלפי בני אדם - בהם מאות שוחטים, משגיחים ועובדים חרדים שפרנסתם תלויה בפעילותו הסדירה. כעת, גורמים רשמיים טרם הודיעו אילו חלקים מהמתחם נהרסו כליל, איזה ציוד שרד, ומתי ניתן יהיה לחדש את הייצור.

בענף הבשר הכשר עוקבים בדריכות גדולה אחר ההתפתחויות. האירוע התרחש בעיצומה של היערכות לתקופת סוף הקיץ וחגי תשרי - ימים שבהם הביקוש לבשר כשר מגיע לשיאו. מקורות בענף מסרו לאתר Yeshiva World News כי מכיוון שחברות בשר כשר רבות נעזרות במתקני "אגרי סטאר" לצורך פעילות השחיטה והעיבוד שלהן, השרשרת כולו עשויה לספוג מכה אנושה.

אם הייצור ישובש באופן משמעותי בשבועות הקרובים, השפעת השריפה תורגש כמעט בכל בית יהודי בארצות הברית - הן בשל מחסור אפשרי על המדפים והן בשל זינוק צפוי במחירי הבשר הכשר לקראת החגים.