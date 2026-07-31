שר המשפטים יריב לוין תקף בצהריים (שייש) בכנס של קבוצת איובי בליכוד את מערכת המשפט וטען כי לאורך שנים נשמר מנגנון שאפשר, לדבריו, שליטה כמעט מוחלטת בזהות השופטים המתמנים לבית המשפט העליון.

בנאום שנשא סיפר לוין כי במהלך כהונתו הוזמן לפגישה עם שופט בית המשפט העליון, שלדבריו ביקש להציע פתרון למשבר סביב הרפורמה המשפטית ומינוי השופטים.

לדברי לוין, הפגישה נפתחה באווירה חיובית, אך במהרה התברר לו כי ההצעה שהונחה בפניו אינה כוללת שינוי אמיתי. "נאמר לי שהדרך לפתור את כל המחלוקות היא פשוט להיכנע", סיפר. "כשביקשתי להבין למה הכוונה, הוסבר לי שכך נהגו כל שרי המשפטים בעבר".

לוין טען כי לפי הדברים שנאמרו לו, במשך שנים הוצגה לשרי המשפטים רשימת מועמדים המקובלים על הנהגת מערכת המשפט, ומתוכה נבחרו השופטים לבית המשפט העליון. "השר היה מציג אותם לציבור כשופטים שמרנים שיחוללו שינוי, בעוד שבפועל כולם ידעו שמדובר במועמדים שהמערכת סמכה עליהם ושלא ישנו את האיזונים הקיימים", אמר.

לדבריו, בפגישה נאמר לו כי מועמדים המזוהים עם גישות משפטיות שונות, ובהם ד"ר רפי ביטון וד"ר אביעד בקשי, אינם מקובלים על הנהגת מערכת המשפט ולא יזכו לתמיכתה. "המסר היה ברור - אם אתעקש על מינויים כאלה, פשוט ימתינו לסיום כהונתי וינסו לחזור לשיטה הישנה עם שר משפטים אחר", טען.

לוין הדגיש כי דחה את ההצעה ואמר כי אינו מתכוון לוותר על מאבקו לשינוי הרכב בית המשפט העליון. לדבריו, אם הציבור יעניק למחנה הלאומי מחדש את אמונו בבחירות, ניתן יהיה להשלים שינוי משמעותי בהרכב בית המשפט באמצעות מינוי שופטים בעלי השקפות מגוונות יותר.

"נאמר לי שגם במערכת מבינים שאם ננצח בבחירות, לא תהיה ברירה אלא למנות שופטים מסוג אחר", אמר. "זו בדיוק הסיבה לכך שאנחנו מתעקשים להמשיך במהלך ולא לחזור לשיטות שפעלו במשך עשרות שנים".

בסיום דבריו טען לוין כי במשך שנים נבנה, כלשונו, "מבצר" שאפשר למערכת המשפט לשמר את עצמה כמעט ללא שינוי, וכי הגיע הזמן לפתוח את בית המשפט העליון לייצוג רחב יותר של תפיסות וזרמים בחברה הישראלית.

לוין טען כי הציבור מבין כיום את הצורך ברפורמה במערכת המשפט, מנה שורת מהלכים שלדבריו כבר יצאו לדרך, והצהיר כי אם הליכוד ינצח בבחירות יבקש להמשיך בתפקידו כדי "להשלים את המהפכה". לדבריו, היעד המרכזי בקדנציה הבאה יהיה השלמת המהלך באמצעות שינוי הרכב בית המשפט העליון.

"לציבור מכרו מושגים כמו שלטון החוק ודמוקרטיה, אבל בפועל מדובר בשיטה שבה שופטים בוחרים את עצמם, משנים את הכללים לפי הצורך ופועלים במנגנון של 'חבר מביא חבר'", אמר. לדבריו, "זו אינה דמוקרטיה אלא ההפך ממנה".

לוין טען כי כאשר הציג לראשונה את הרפורמה המשפטית בשנת 2023, רבים התקשו לקבל את טענותיו, אולם לדבריו עם הזמן חל שינוי בתפיסת הציבור. "היום הרבה יותר אנשים מבינים את הבעיה ודורשים שינוי עמוק במערכת", אמר.

בהמשך מנה שורת צעדים שלדבריו כבר בוצעו במסגרת הרפורמה. בין היתר הזכיר את שינוי שיטת בחירת השופטים, שינוי מנגנון נציב תלונות הציבור על שופטים, הוצאת המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) מהפרקליטות, קביעת מעמדן המייעץ של חוות הדעת של היועצת המשפטית לממשלה, שינויים בדין האזרחי ומינוי עשרות שופטים חדשים לבתי משפט השלום והמחוזי.

לדבריו, רבים מהמינויים שבוצעו היו של משפטנים שלא היו זוכים בעבר להזדמנות להתמנות לשיפוט. "היו אנשים שכאשר התקשרו לבשר להם שנבחרו לשמש שופטים, הם כלל לא האמינו שהשיחה אמיתית", סיפר.

שר המשפטים הוסיף כי התנגד ללחצים שהופעלו עליו, לדבריו, בכל הנוגע למינוי שופטי בית המשפט העליון, וכי בכוונתו להמשיך בקו זה גם בעתיד. "אם ננצח בבחירות, נוכל להשלים את השינוי בבית המשפט העליון, שהוא המקור שממנו נגזרים כל יתר השינויים במערכת", אמר.

בסיום נאומו הצהיר לוין כי אינו מבקש לעבור לתפקיד אחר בממשלה, אלא לשוב למשרד המשפטים אם תוקם ממשלת ימין נוספת. "אחרי כל העבודה שנעשתה והיסודות שהונחו, אני רוצה לחזור למשרד המשפטים ולהשלים את המשימה. לא ההפגנות, לא האיומים ולא הלחצים ירתיעו אותי מלהמשיך במהלך הזה", אמר.