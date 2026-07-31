שר הביטחון, ישראל כ"ץ, התייחס להתפתחויות הזירה הביטחונית והמדינית והבהיר כי ישראל נחושה להשיג את כלל היעדים שקבעה לעצמה, תוך הישענות על שיתוף פעולה פורה והדוק עם ארצות הברית.

בכנס קבוצת הליכוד בראשות עופר איובי בירושלים עמד כ"ץ על המחויבות של הממשלה לשלב בין צעדים פנימיים לבין עשייה ביטחונית ומדינית נרחבת. "אנחנו רוצים להמשיך בעשייה, לקדם מהלכים משמעותיים ולפעול בדרכים יצירתיות ולא שגרתיות כדי להשיג את היעדים שהצבנו", אמר.

בכל הנוגע לממשל האמריקני, ציין כ"ץ כי הקשרים האסטרטגיים בין המדינות מהווים אבן ראשה בתפיסת הביטחון הישראלית. הוא שיתף כי בימים האחרונים נערכו פגישות מדיניות משמעותיות עם בכירים בממשל האמריקני, שמטרתן הייתה להדק ולהעמיק את התיאום ההדדי.

השר הרחיב על יחסו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לישראל ועל המחויבות העמוקה שהוא מציג כלפיה. "אני מאמין שטראמפ ימשיך להוביל את המדיניות שעליה הצהיר, ובסופו של דבר העולם יבין שאין חלופה אמיתית לדרך הזו", אמר כ"ץ.

בנוגע למערכה מול איראן אמר כ"ץ כי מדינת ישראל ממשיכה לפעול בנחישות נגד כל איום הנשקף ממנה, בין אם באיראן עצמה ובין אם באמצעות שלוחותיה באזור. "באיראן, בסוריה, בלבנון, בתימן ובכל מקום אחר אין שקט. אנחנו ממשיכים לפעול כדי להבטיח את ביטחונה של מדינת ישראל".

לדבריו, ההחלטה לתקוף פעמיים מתקני גרעין באיראן הייתה חסרת תקדים והביאה לפגיעה קשה ביכולותיה של טהרן. "השמדנו את תוכנית הגרעין האיראנית והסרנו איום קיומי מעל מדינת ישראל. עכשיו האחריות שלנו היא לוודא שהם לא יוכלו לשקם אותה".

כ"ץ חשף כי כבר חודשים לפני התקיפות הונחה מערכת הביטחון להיערך לאפשרות של פעולות נוספות נגד איראן. "ידענו שעלי חמינאי ינסה להחזיר את תוכנית הגרעין ואת יכולותיה של איראן, ולכן הנחינו את צה"ל להיות ערוך לתקיפה נוספת אם יהיה בכך צורך".

שר הביטחון שיבח את פעילות צה"ל ואמר כי הכוחות ביצעו את המשימות באופן מדויק ומרשים. הוא הוסיף כי הישג משמעותי נוסף היה שיתוף הפעולה עם ארצות הברית והנשיא דונלד טראמפ. "ראש הממשלה בנימין נתניהו הצליח לעשות דבר שאיש לא הצליח לפניו - להביא את ארצות הברית לפעול לצד ישראל נגד איראן. יחד הצלחנו להנחית מכה קשה על המשטר האיראני", אמר.

לדבריו, ישראל ממשיכה לעקוב אחר ההתפתחויות באזור, ובהן הסוגיות הנוגעות לנתיבי האנרגיה ולמצרי הורמוז. "אם האיראנים יפגעו בנו - נגיב בכל העוצמה. זו המדיניות שלנו, והיא ברורה לחלוטין. פגענו קשות בתשתיות הצבאיות והאסטרטגיות של איראן. מי שתוהה מה קרה שם - התשובה פשוטה: איראן ספגה מכה קשה מאוד".

שר הביטחון אמר כי לקחי מתקפת 7 באוקטובר שינו מן היסוד את תפיסת הביטחון של ישראל, וכי המדינה לא תשוב עוד למדיניות שאפשרה לארגוני טרור להתבסס סמוך לגבולותיה.

"פעם אמרו לנו שאפשר להסתפק בפעילות נקודתית, להכניס פועלים מעזה ולהמשיך בשגרה. היום אין יותר דילמות כאלה", אמר כ"ץ. "אנחנו רואים את המציאות בשטח - אין חזרה למה שהיה לפני 7 באוקטובר".

לדבריו, צה"ל פועל כיום מתוך תפיסת ביטחון חדשה, שלפיה האחריות הראשונה היא להגן על יישובי ישראל באמצעות שליטה בשטח שממנו נשקף איום. "התפקיד של צה"ל הוא להגן על התושבים מהצד השני של הגבול, ולא להמתין שהאויב יגיע אל היישובים שלנו. אנחנו שומרים על אזרחי ישראל ולא מסתמכים על ערבויות של אף אחד".

כ"ץ הדגיש כי המדיניות הזו מיושמת לא רק ברצועת עזה, אלא גם בדרום לבנון, בסוריה וביהודה ושומרון. לדבריו, ישראל אינה מתכוונת לסגת מאזורים שבהם נדרשת נוכחות ביטחונית כדי למנוע את התחדשות הטרור.

בהתייחסו למבצעי צה"ל ביהודה ושומרון אמר שר הביטחון כי לראשונה מאז מלחמת ששת הימים פעלו הכוחות בעוצמה בתוך מחנות הפליטים בג'נין, נור א-שמס וטול כרם. "ריסקנו את תשתיות הטרור, הוצאנו חלק גדול מהאוכלוסייה מאזורי הלחימה, וצה"ל נשאר בשטח כדי למנוע את חזרת המחבלים", אמר.

לדבריו, התוצאות כבר ניכרות בשטח. "אנחנו רואים ירידה של כ-80 אחוז בפעילות הטרור ביהודה ושומרון. זו תוצאה של מדיניות ברורה - לא רק להיכנס ולצאת, אלא להחזיק בשטח כל עוד נדרש. ואם יהיה צורך, נפעל גם במקומות נוספים".

כ"ץ התייחס גם להרחבת ההתיישבות ביהודה ושומרון וציין כי הממשלה קיבלה שורה של החלטות משמעותיות בנושא. "אנחנו מחזקים לא רק את הביטחון אלא גם את ההתיישבות. הממשלה אישרה הקמת 104 יישובים חדשים ביהודה ושומרון, לצד הקמת כ-160 חוות חדשות. מדובר במהלך חסר תקדים שמבטא את המחויבות שלנו לחיזוק האחיזה הישראלית באזור", אמר.

שר הביטחון סיכם כי ישראל תמשיך לדבוק במדיניות הביטחונית החדשה ולא תאפשר עוד התבססות של ארגוני טרור סמוך לגבולותיה. "לא נחזור למציאות שהובילה ל-7 באוקטובר. נפעל בכל מקום שיידרש כדי להבטיח את ביטחונם של אזרחי ישראל".