תיעוד מחיסול המחבל דובר צה״ל

צה"ל ושב"כ חיסלו בעיר עזה את המחבל עבד אלרחים עבד אלחי יוסף כרדי, סגן ראש חוליה בזרוע הצבאית של חמאס, שהיה מעורב בטבח 7 באוקטובר ובהחזקת החטופה רומי גונן ובגופתה של רב"ט נועה מרציאנו הי"ד לאחר שנרצחה.

כרדי, ששימש במקביל כרופא בבית החולים שיפאא', חדר לשטח ישראל במהלך מתקפת הטרור ב-7 באוקטובר.

לפי צה"ל, בראשית המלחמה היה כרדי מעורב בהחזקתה של החטופה רומי גונן במרחב חטיבת עזה ובבית החולים שיפאא'. בנוסף, היה מעורב בהחזקת גופתה של רב"ט נועה מרציאנו הי"ד במרחב חטיבת העיר עזה, לאחר שנרצחה בידי מחבלי חמאס ועד למועד שבו חולצה בידי כוחות צה"ל.

במערכת הביטחון ציינו כי גם במהלך חודשי הלחימה המשיך כרדי לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל, ובתקופה האחרונה אף הגביר את פעילותו. בשל כך הוגדר כאיום מבצעי וחוסל בתקיפה מהאוויר.