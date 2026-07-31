נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז הלילה (שישי) כי מועצת השלום הגיעה להסכם דיפלומטי המבטיח פירוז מלא של ארגוני הטרור ברצועת עזה.

בפוסט שפרסם ברשת החברתית Truth Social, בירך טראמפ על ההישג וכתב: "מועצת השלום הגיעה היום להסכם היסטורי לפירוז מוחלט של חמאס ושל כל יתר הארגונים החמושים בעזה. זהו צעד מונומנטלי לקראת שלום וביטחון מתמשכים".

"הסכם זה הוא צעד קריטי לקראת מצב שבו עזה תוחזק סוף סוף בידי ממשלה פלסטינית חדשה, שתפעל בשיתוף הדוק עם מועצת השלום כדי לסייע לתושבים. במקביל, לישראל יהיה הביטחון שהיא ראויה לו, כאשר עזה לא תשמש עוד בסיס להתקפות טרור", הוסיף טראמפ.

הנשיא ציין כי התהליך מייצג "אבן דרך משמעותית ביישום תוכנית 20 הנקודות. ההסכם יבוצע בשלבים המתוכננים בקפידה: עם השלמת תהליך הפירוז, כוחות ישראליים ייסוגו, וכוח הייצוב הבין-לאומי יעבוד עם כוח משטרה פלסטיני חדש כדי להבטיח שעזה תהיה בטוחה עבור תושביה ועבור שכנותיה".

טראמפ הוסיף: "לפני שנה הייתה מלחמה אלימה, משבר הומניטרי וחטופים שהוחזקו בשבי אכזרי. עשינו התקדמות היסטורית, אך עדיין יש הרבה עבודה לעשות".

הנשיא העניק קרדיט לשותפים האזוריים וליועציו הדיפלומטיים שנטלו חלק במגעים: "אני רוצה להודות למתווכות - מצרים, קטאר וטורקיה - על המאמצים החשובים, ובעיקר לצוות המצוין שלי, שעבודתו אפשרה את פריצת הדרך ההיסטורית הזו".

בהתייחסו לחששות הביטחוניים ארוכי הטווח, הדגיש הנשיא: "האיומים שעלו מעזה ב-7 באוקטובר לא יורשו להשתקם! במסגרת ההסכם הזה, עזה תהיה סוף סוף בידי ממשלה פלסטינית חדשה שמשרתת את תושביה".

את הודעתו חתם טראמפ בחגיגת ההישג הדיפלומטי: "ברכות לכולכם על ההתפתחות המדהימה הזו, שכולם טענו שלא ניתן יהיה להשיג לעולם!".

בכיר אמריקני שצוטט בחדשות 12 התייחס להבנות שהושגו ואמר כי משא ומתן רגיש ומורכב שהתנהל בחודשים האחרונים הוביל לפריצת הדרך, וכי יישום ההסכם בשטח צפוי להתרחש כבר בשבועות הקרובים.

הבכיר ציין כי בישראל לא אהבו את החלטת ארצות הברית לצרף את טורקיה וקטאר לוועד המנהל של מועצת השלום. עם זאת, הוא טען כי שתי המדינות, לצד מצרים, סייעו באופן משמעותי לקדום התהליך ולהפעלת לחץ על חמאס להגיע להסכמות.

הודעתו של טראמפ הגיעה כמה שעות לאחר שבחדשות 13 דווח כי הנהגת חמאס העבירה לבית הלבן מכתב באנגלית ובו ביקשה מהנשיא האמריקני לקדם הודנא ל-15 שנים ברצועת עזה.

לפי הדיווח, חמאס כתב כי הוא מעוניין לעמוד בהסכם ולהתפרק מנשקו, אך ביקש בתמורה הפסקת אש ארוכת טווח שבמהלכה ישראל לא תתקוף ברצועה, לא תחסל בכירים ותתחיל בנסיגת כוחותיה מעזה.

בישראל דחו את האפשרות לקדם את המתווה וטענו כי מדובר ב"ספין" מצד חמאס. גורמים בישראל אמרו כי הפרטים המוצגים אינם תואמים את מתווה טראמפ שנחתם באוקטובר אשתקד, ולכן להצעה, לדבריהם, "אין שום סיכוי".

עוד אמרו הגורמים כי מדובר ב"ניסיון נואש" של חמאס למשוך זמן ולהימנע ממצב שבו יוכרז כמפר את הסכם הנקודות של טראמפ. לטענתם, הפרת ההסכם עשויה לאפשר לישראל לשוב ללחימה ברצועת עזה.

מוקדם יותר גורם מדיני מסר כי סוגיית עזה כלל לא עלתה בפגישה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

לדבריו, ישראל עומדת על דרישה לפירוק מלא של חמאס מנשקו, הוצאת כלל אמצעי הלחימה מרצועת עזה ופירוז מלא של הרצועה כתנאי מקדים לכל תהליך.

עוד ציין כי במסמך "15 הנקודות" אין מענה מספק לדרישות אלה, וכי ישראל כבר העבירה את השגותיה בנושא לשליח טוני בלייר. הגורם הדגיש כי ישראל לא תיסוג מהקו הצהוב ברצועת עזה לפני פירוק חמאס מנשקו ופירוז הרצועה.