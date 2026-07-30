כמעט שלוש שנים לאחר טבח 7 באוקטובר, ועל רקע המגעים לעסקה מול חמאס, דווח הערב (חמישי) בחדשות 13 כי הנהגת חמאס העבירה לבית הלבן מכתב באנגלית ובו ביקשה מנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לקדם הודנא ל-15 שנים ברצועת עזה.

לפי הדיווח, חמאס כתב כי הוא מעוניין לעמוד בהסכם ולהתפרק מנשקו, אך ביקש בתמורה הפסקת אש ארוכת טווח שבמהלכה ישראל לא תתקוף ברצועה, לא תחסל בכירים ותתחיל בנסיגת כוחותיה מעזה.

בישראל דחו את האפשרות לקדם את המתווה וטענו כי מדובר ב"ספין" מצד חמאס. גורמים בישראל אמרו כי הפרטים המוצגים אינם תואמים את מתווה טראמפ שנחתם באוקטובר אשתקד, ולכן להצעה, לדבריהם, "אין שום סיכוי".

עוד אמרו הגורמים כי מדובר ב"ניסיון נואש" של חמאס למשוך זמן ולהימנע ממצב שבו יוכרז כמפר את הסכם הנקודות של טראמפ. לטענתם, הפרת ההסכם עשויה לאפשר לישראל לשוב ללחימה ברצועת עזה.

מוקדם יותר גורם מדיני מסר כי סוגיית עזה כלל לא עלתה בפגישה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

לדבריו, ישראל עומדת על דרישה לפירוק מלא של חמאס מנשקו, הוצאת כלל אמצעי הלחימה מרצועת עזה ופירוז מלא של הרצועה כתנאי מקדים לכל תהליך.

עוד ציין כי במסמך "15 הנקודות" אין מענה מספק לדרישות אלה, וכי ישראל כבר העבירה את השגותיה בנושא לשליח טוני בלייר. הגורם הדגיש כי ישראל לא תיסוג מהקו הצהוב ברצועת עזה לפני פירוק חמאס מנשקו ופירוז הרצועה.