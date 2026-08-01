יו"ר מפלגת "בנט 2026", נפתלי בנט, התעמת עם הפרשן עמית סגל סביב עמדותיו כלפי מערכת המשפט, לאחר שסגל הזכיר לו שורת התבטאויות חריפות שהשמיע בעבר נגד האקטיביזם השיפוטי.

בפתח העימות אמר סגל כי דווקא בנושא המשפטי בנט שינה את עמדתו באופן משמעותי. "אתה אמרת פעם שיש משפטיזציה עצומה שמשתקת את נבחרי הציבור, ושדיברת על שופטים שמתנהלים כאילו הם נבחרי העם. ופתאום אתה שותק. האם שינית את עמדתך, או שפשוט יש לך בייס חדש?", שאל.

בנט דחה את הטענה והשיב כי "המציאות השתנתה". לדבריו, בעבר אכן חלה התרחבות משמעותית של האקטיביזם השיפוטי, אך לאורך השנים האחרונות חל שינוי מסוים. "הייתה אקטיביזם יתרה, אבל לאורך 15 השנים האחרונות הרבה תוקן. עוד לא עד הסוף, אבל הרוב תוקן", אמר.

במהלך הריאיון הקשה סגל על בנט והזכיר לו גם את אמירתו בעבר שלפיה הפרקליט הצבאי הראשי מסוכן יותר מיחיא סינוואר, ושאל אותו מספר פעמים האם הוא מתחרט על הדברים. בנט נמנע מלהשיב באופן ישיר, ואמר כי "התקופה המטורללת הנוכחית - אי אפשר לשפוט כלום, כי כולם בטרלול".

בנט הציג את הפתרון שהוא מציע למשבר המתמשך בין הרשויות: קידום חוקה לישראל שתסדיר את כללי המשחק. "אני אעביר חוקה. נגדיר איך מחוקקים חוק, איך מבטלים חוק. גם הממשלה וגם מערכת המשפט - כל העסק בטרלול", אמר.

לדבריו, מערכת המשפט עדיין דורשת תיקונים, אך הדרך לבצע אותם היא באמצעות הסכמה רחבה ולא באמצעות עימותים מתמשכים. "האם הכול מושלם במערכת המשפט? ממש לא. האם צריך תיקונים? כן. הדרך היא לקיים חוקה, להעביר חוקה למדינת ישראל", סיכם.