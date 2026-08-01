Boy George shows amazing support for Israel by releasing song about October 7th 2023

הזמר הבריטי בוי ג'ורג' הודיע כי סיים את שיתוף הפעולה עם מנהל חברת התקליטים שלו, לאחר שזה סירב להוציא את שירו החדש, "עוד נרקוד", שבו הוא מביע תמיכה בישראל ומתייחס לטבח 7 באוקטובר.

בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות כתב כי בשל החלטתו "לעמוד לצד חבריו היהודים" הוא מאבד אנשים מחייו. לדבריו, מנהל חברת התקליטים BGP, טוני פונטיוס, הבהיר לו כי אינו מעוניין להיות קשור לשיר. "אמרתי לו: 'אוקיי, סיימנו'", כתב בוי ג'ורג'.

עוד הוסיף כי "כשמישהו חסר אומץ, ממש לא כואב להיפרד ממנו", והדגיש כי אמונתו באנושות לא תיפגע וכי "האמת תמיד תנצח". את דבריו חתם בהצהרה: "אני אשחרר את השיר".

לפני כשבוע פרסם בוי ג'ורג' את השיר החדש, שבו הוא מביע תמיכה נחרצת בישראל ומתייחס למלחמה ולטבח 7 באוקטובר.

בשיר הוא דוחה את ההאשמות כלפי ישראל ושר בין היתר: "אתם אומרים רצח עם, אני אומר מלחמה. כשאתם מותקפים, בשביל זה יש צבא".

בהמשך הוא מוסיף: "אף פעם לא הזכרתם את 7 באוקטובר. בחורות צעירות נאנסו... נרצחו באכזריות כשפשען היה לרקוד", ומאשים את מבקרי ישראל ב"זיכרון סלקטיבי".

בפזמון מצהיר הזמר: "האמינו לי, עוד נרקוד שוב ולא תהיה עוד מלחמה. אבל אם אתם מבולבלים, אני עומד לצד היהודים. אני לא מרגיש אמיץ, אני רק צריך להתנהג כמו בן אדם".

בפזמון מצהיר הזמר: "האמינו לי, עוד נרקוד שוב ולא תהיה עוד מלחמה. אבל אם אתם מבולבלים, אני עומד לצד היהודים. אני לא מרגיש אמיץ, אני רק צריך להתנהג כמו בן אדם".

בוי ג'ורג', שגדל בבית אירי-קתולי ואינו יהודי, הביע בעבר במספר הזדמנויות תמיכה בישראל.