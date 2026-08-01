⁨ מידד טסה בשאלון הטיקטוק של ערוץ 7: הדואט עם עדן חסון, השפעה מול צפיות והחלום הגדול⁩

בסיום הריאיון לערוץ 7 על שירו החדש עם עדן חסון, השתתף הזמר מידד טסה בפינת שאלות קצרות, שבה התייחס להצלחה, למוזיקה ולחלומות האישיים שלו.

כשנשאל מי לדעתו הזמר הטוב בישראל, השיב כי אין זמר אחד שניתן להכתיר כטוב ביותר. "יש זמר חביב, זה עניין של טעם. כל אחד מתחבר למשהו אחר", אמר. על השיר האהוב עליו מבין שיריו בחר ב"כולי תפילה", ואף ביצע ממנו קטע קצר.

טסה סיפר כי החלום לעשות דואט עם עדן חסון כבר התגשם, וכשנשאל מה חשוב יותר - השפעה או צפיות - השיב ללא היסוס: "השפעה". לדבריו, "צפיות מבחינתי זה עוד איזה מספר", וגם בין מיליון צפיות לבין שיר שנכנס ללב, היה בוחר באפשרות השנייה.

עוד גילה כי האדם הראשון ששומע את שיריו היא רעייתו, שלדבריו גם בחרה כמה מלהיטיו. כשנשאל על החלום הגדול הבא שלו, השיב כי הוא שואף לקיים הופעות המשלבות מוזיקה ודברי חיזוק לקהל. "זה חלום כזה, ובעזרת השם הוא יקרה", אמר.