לאחר שמונה חודשי פעילות הגנתית והתקפית: כוחות צוות הקרב החטיבתי 401 השלימו את משימתם בדרום

לאחר שמונה חודשי פעילות מבצעית בדרום לבנון, הודיע היום (ראשון) צה"ל כי כוחות צוות הקרב של חטיבה 401 השלימו את משימתם בגזרה, במסגרת פעילות אוגדה 91 להגנה על יישובי הצפון ולהסרת האיומים משטח לבנון.

במהלך התקופה ביצעו לוחמי החטיבה שילוב של משימות הגנה לאורך הגבול לצד פעולות התקפיות במרחב הביטחוני בדרום לבנון. על פי נתוני צה"ל, הכוחות השמידו יותר מ־1,200 תשתיות טרור של חיזבאללה, ובהן מערכים תת־קרקעיים באורך מצטבר של מאות מטרים, שהושמדו בשיתוף יחידת יהל"ם.

בנוסף איתרו הלוחמים יותר מ־600 אמצעי לחימה, וחיסלו למעלה מ־60 מחבלי חיזבאללה שפעלו במרחב.

מפקד חטיבה 401, אל"ם יואב שניידר, אמר כי המשימה המרכזית של הכוחות הייתה להרחיק את האיום מעל אזרחי ישראל.

"התכלית - מניעת והרחקת האיום על אזרחי ישראל. זאת התכלית שאותה שיננו בוקר וערב. הישגי החטיבה בלבנון הושגו במחירים כבדים גם של לוחמי החטיבה וגם של צוות הקרב החטיבתי. אנו תמיד נזכור את חללי החטיבה והם תמיד יהיו בליבנו לעד. עם נפילתו של כל חלל אנו כואבים ומרכינים ראש, אך בו ברגע מתפעלים מערכים ומישירים מבט להשלמת המשימה, כדי לוודא שאובדנם לא יהיה לשווא", אמר.