פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) הודיע הלילה (רביעי) כי, בשיתוף עם חילות הים והאוויר של ערב הסעודית, ביצע תקיפות מדויקות בעיראק נגד המיליציות המזוהות עם איראן, אשר הונחו על ידי משמרות המהפכה האסלאמית לתקוף את כוחות ארה"ב ואת תשתיות האנרגיה הסעודיות.

בהודעה נמסר כי "מטוסי קרב אמריקניים וסעודיים תקפו מספר אתרי לוגיסטיקה ואמצעי לחימה של טרוריסטים ברחבי מזרח עיראק, בתגובה תקיפה ליותר מ-30 תקיפות כטב"מים שהונחו על ידי משמרות המהפכה ב-72 השעות האחרונות. התקפות בלתי מוצדקות אלו נגד כוחות ארה"ב לא נחלו הצלחה".

עוד צוין בהודעה כי מפברואר ועד אפריל 2026 נרשמו יותר מ-600 ניסיונות תקיפה נגד אזרחים ומתקנים אמריקניים מצד מיליציות בעיראק המזדהות עם איראן.

"על משמרות המהפכה ושלוחות הטרור שלהן להפסיק מתקפות אלו כדי למנוע תגובה צבאית אמריקנית נוספת", נמסר.

ההודעה מגיעה לאחר שאיראן שיגרה טילים לעבר יעדים בירדן, לראשונה מאז החלטתו של הנשיא דונלד טראמפ להשהות את התקיפות נגד איראן ביום שישי האחרון.

בכיר אמריקני ששוחח עם חדשות 12 אישר כי איראן שיגרה טילים בליסטיים לעבר בסיס אמריקני בירדן, והוסיף כי הטילים יורטו. היירוטים בשמי ירדן נראו היטב גם מאזורים רבים בשטח ישראל.

פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) אישר את הדברים ומסר: "היום בשעה 17:45 (שעון חוף מזרחי), כוחות משמרות המהפכה האסלאמית שיגרו מספר טילים בליסטיים מאיראן בניסיון לבצע מתקפת פתע נגד כוחות ארה"ב המוצבים במזרח התיכון. כל הטילים האיראניים יורטו בהצלחה. כוחות צבא ארה"ב נותרים דרוכים ובכוננות גבוהה".

המתקפה האיראנית הגיעה מספר שעות לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש בבית הלבן עם הנשיא טראמפ. במרכז פגישת השניים עמדה הסוגיה האיראנית והחשש הישראלי מפני הסכם שלא יטפל באמת בבעיית הגרעין.

בתום הפגישה פרסמה דוברת הבית הלבן הודעה שבה צוין כי השיחה הייתה "פרודוקטיבית וטובה". ראש הממשלה נתניהו אמר: "זו אחת השיחות הטובות ביותר שלי עם נשיא ארה"ב".

בכירים בסביבת ראש הממשלה אמרו כי "הייתה פגישה טובה מאוד וחיובית מאוד. השניים דיברו על כל הזירות ובראשן איראן. חזרו על המחויבות המשותפת למנוע מאיראן נשק גרעיני. הם שוחחו גם על השותפות האיתנה בין ישראל לארה"ב וגם על הזדמנויות שונות במזרח התיכון".

בריאיון לרשת "פוקס ניוז" לפני הפגישה התייחס טראמפ לאתר הגרעין המכונה "הר המכוש", שלפי הערכות מודיעין ישראליות הועברו אליו צנטריפוגות, והמעיט בחשיבותו. "זה לא עניין גדול", אמר.

כשנשאל האם נתניהו עדכן אותו על הפעילות האיראנית באתר, השיב בעקיצה לעבר ראש הממשלה: "אני לא צריך שביבי יגיד לי את זה. אני יודע בדיוק מה קורה שם".