הדיון באולפן שהוביל לעימות חדשות 13

השדרן אייל ברקוביץ' חשף פרטים נוספים על העימות שהתרחש מאחורי הקלעים של תוכנית "מוריה וברקו" בחדשות 13, בין סא"ל במיל' איתמר איתם לבין פעיל "אחים לנשק" אייל נווה. את הדברים אמר במהלך שידור משותף עם אראל סג"ל ברדיו 103FM.

לדברי ברקוביץ', "בפרסומות היה ריב מטורף בין איתמר איתם לאייל נווה שגלש לכמעט מכות ואני הפרדתי ביניהם, ובגלל זה שניהם עזבו. זה הכול".

כשנשאל מי היה אשם השיב, "אייל היה מאוד תוקפני אבל איתמר עוקצני. לא היה מכות כי אני הייתי באמצע, אני הייתי מקבל את האגרופים".

ברקוביץ' הוסיף כי לדעתו ההחלטה להרחיק את השניים הייתה מוצדקת. "השעו אותם בצדק כי זה גלש כמעט למכות", אמר.

בסוף השבוע שעבר חשף איתם כי הופסקה השתתפותו בתוכנית. בסרטון שפרסם אמר כי הנהלת ערוץ 13 החליטה להפסיק את הופעותיו, וטען כי הרקע לכך הוא העימות עם נווה, שלדבריו החל לאחר שכינה אותו "סרבן" במהלך השידור.

איתם הוסיף כי לאחר סיום התוכנית התפתח עימות חריף מאחורי הקלעים. לדבריו, נווה צעק לעברו, "אתה אוכל מוות", "אבא שלך אוכל מוות", וטען כי המהומה הסתיימה לאחר שהכתבת מוריה אסרף הרחיקה את נווה מהאולפן.

עוד כתב כי למרות זאת הוחלט להפסיק גם את השתתפותו בתוכנית, וסיכם כי "באנו להגיד דברים לעם ישראל ונמצא את המקומות האחרים ואת הערוצים האחרים. הבריונות הזאת, האלימה, לא תשתיק אותנו. תודה לערוץ 13 על מה שהיה, אנחנו נמשיך לדבר ולהגיע לעם ישראל".