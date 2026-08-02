פרסום ראשון: המשטרה וצה"ל מאשרים כי מתבצעות הכנות לקראת פינוי מתחם אונר"א בכפר עקב.

בתגובה לפניית ערוץ 7 נמסר כי במהלך השבוע האחרון התקיימו מספר דיונים מקצועיים, ובכלל זה נערך סיור שטח במתחם בהשתתפות נציגי המשטרה, עיריית ירושלים וצה"ל.

לפי תגובת המשטרה, הנושא נמצא בשלב מתקדם לקראת השלמת פינויו המלא של המתחם ותחילת ביצוע עבודות במקום על ידי עיריית ירושלים. עוד נמסר כי המשטרה תמשיך לפעול בתיאום מבצעי מלא עם כלל גורמי הביטחון והאכיפה עד להשלמת הפינוי והעבודות.

לפני כשנה אישרה הכנסת ברוב של 92 חברי כנסת את חוק אונר"א, הקובע כי לא ניתן לקיים עוד את פעילות הארגון במדינת ישראל.

מספר חודשים לאחר מכן פעלו כוחות הביטחון במטה אונר"א בשכונת מעלות דפנה בירושלים, הרסו את המבנים והודיעו כי במקום תוקם לשכת גיוס.

לעומת זאת, מתחם אונר"א בכפר עקב, שבו פועלים בין היתר בתי ספר ומרפאות, טרם פונה. לפני כחצי שנה הגיעו כוחות הביטחון לבחון את פינויו, אך נתקלו באש חיה, ובמהלך האירוע חוסל מחבל. מאז לא בוצע הפינוי בפועל.

הבוקר פנה מנכ"ל ארגון "בצלמו", שי גליק, באמצעות יועמ"ש הארגון עו"ד מיכאל ליטווק, לשר הביטחון ישראל כ"ץ בדרישה לקדם את פינוי המתחם. במכתבו טען כי כל יום שבו המבנים אינם מפונים מהווה "פרס לטרור" והמשך הפרת חוק אונר"א.

מצה"ל נמסר כי המבנים נמצאים בשטח השיפוט של ירושלים, ולכן האחריות על פינויים והריסתם מוטלת על משטרת ישראל. בצה"ל הוסיפו כי יעניקו מעטפת ביטחונית לפעילות, בכפוף לתיאום מראש ולהקצאת הכוחות הנדרשת, וכי לאחרונה בוצעו פעולות מקדימות שנועדו לאפשר את ביצוע המשימה באופן מהיר ויעיל.

מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל פועלת בשיתוף פעולה הדוק ומשולב עם כלל גורמי הביטחון והאכיפה, במטרה לממש את הוראות החוק. במהלך השבוע האחרון התקיימו מספר דיונים מקצועיים, ובכלל זה נערך סיור שטח מקיף במתחם אונר"א בכפר עקב בהשתתפות נציגי המשטרה, עיריית ירושלים וצה"ל. בשלב זה, הנושא מצוי בהליך מתקדם לקראת השלמת פינויו המלא של המתחם ותחילת ביצוע עבודות במקום, אשר יבוצעו על ידי עיריית ירושלים. משטרת ישראל תמשיך לפעול בתיאום מבצעי מלא מול כלל הגורמים עד להשלמת הפינוי והעבודות במקום".

יוזמת חוקי אונר"א ח"כ יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו) מסרה: "שבעתי מהבטחות, אני רוצה לראות תוצאות. העברתי שני חוקים בכנסת בתמיכה מקצה לקצה, אין שום הסבר ושום תירוץ ללמה זה לא קרה עד עכשיו. המדינה מחוייבת לפנות את אונר"א מכפר עקב ומשטחי c, זה באחריותם של ראש הממשלה ושר הביטחון. אם בתוך שבועיים אונר"א לא תפונה, אצטרף לעתירה של ארגון בצלמו נגד ממשלת ישראל".