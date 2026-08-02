דינה גבריאלי, יוצרת סדרת "פשוט לילדים", חקרה רבות את השאלה כיצד ניתן להעביר לילדים את סיפורה של מדינת ישראל.

מתוך מחשבה זו נולד "מסע לעצמאות" - ספר חיפושים משפחתי חדש המבקש לחבר ילדים והורים אל ההיסטוריה של המדינה באמצעות איורי ענק, חידות ופריטי חיפוש.

לדברי גבריאלי, "המלחמה גרמה לכולנו להבין עד כמה זהות ושייכות מתחילות בחינוך. כששמענו שוב ושוב על ספרי הלימוד, המפות והתכנים שנמצאו בבתי המחבלים - הבנתי שגם לנו יש אחריות. שהילדים שלנו יכירו את ההיסטוריה של העם שלהם, יבינו על מה חלמו הדורות הקודמים, ועל מה אנחנו ממשיכים לבנות גם היום".

בכל כפולה בספר מוזמנים הילדים לעבור לתקופה אחרת בתולדות הציונות ומדינת ישראל - מהקונגרס הציוני הראשון, דרך החלוצים, המושבות, המעפילים וההתיישבות ועד להכרזת המדינה. המטרה, לדבריה, היא שהילדים לא רק יקראו את ההיסטוריה, אלא יחפשו אותה, יגלו אותה ויחוו אותה יחד עם הוריהם.

במקביל לעבודה על הספר, גבריאלי משרתת במילואים כקצינת לכידות באוגדת דוד - אוגדת מילואים שהוקמה עם פרוץ המלחמה ומאגדת אנשים מכל רחבי הארץ שבחרו להתגייס מתוך תחושת שליחות. היא מספרת כי השירות חיזק אצלה את ההבנה שההיסטוריה נכתבת על ידי אנשים שבוחרים לפעול, כל אחד בתקופתו.

לדבריה, "אחד הדברים שהבנתי הוא שההיסטוריה לא נוצרה מעצמה. בכל תקופה היה מישהו שקם ועשה - הרצל שהעז לחלום, חלוצים שעלו לארץ, משפחות שהקימו יישובים, לוחמים שהגנו, ומתנדבים שבנו. כל אחד הוסיף עוד חוליה בשרשרת, וביחד נכתב הסיפור של מדינת ישראל.

אני מאמינה שככל שילדים יכירו טוב יותר את הסיפור שלנו, כך ירגישו שהם שייכים אליו יותר. בסופו של דבר, המטרה שלי היא לא רק שילדים ילמדו היסטוריה - אלא שיבינו שהם ממשיכים לכתוב אותה", היא מסכמת.