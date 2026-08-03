ההרוג בתאונת הדרכים הקשה שאירעה אחר הצהריים (ראשון) בכביש 98, סמוך לצומת אפיק שבדרום רמת הגולן, הוא ישראל אליה פרץ ז"ל מהמושב שעל.

בתאונה, שבה היו מעורבים שני כלי רכב פרטיים, נפצעו תשעה בני אדם נוספים, בהם גבר כבן 30 באורח בינוני ושמונה נוספים באורח קל.

לוחמי האש מתחנת גליל-גולן פעלו בזירת התאונה וחילצו את פרץ מאחד מכלי הרכב באמצעות ציוד חילוץ הידראולי. לאחר החילוץ ביצעו צוותי מד"א בדיקות רפואיות, אך נאלצו לקבוע את מותו במקום.

ראש המועצה המקומית קצרין, יהודה דואה, פרסם הודעת תנחומים למשפחת פרץ וכתב: "בשמי, בשם המועצה המקומית קצרין, חברי המועצה, עובדי המועצה וכל תושבי קצרין, אנו מביעים את תנחומינו הכנים ומשתתפים בצערה הכבד של משפחת פרץ, של כבוד הרב פרץ ובתו דבורה, תושבת היישוב וכלל המשפחה היקרה".

עוד הוסיף: "הרב פרץ, חבר אישי וקרוב, איש מלא בחסד ותורה, כל כולו במסירות נפש למען הכלל, קהילת קצרין כולה עומדת לצד כל המשפחה בשעתכם הקשה, משתתפת בכאבכם ומייחלת שלא תדעו עוד צער".