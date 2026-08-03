בעוד מרבית עולם הישיבות נותר עדיין בחופשת 'בין הזמנים' בוחרות בימים אלו קהילות מרכזיות בעולם החסידות לשבור את השגרה ולהקדים את פתיחתו של "זמן אלול".

לצד ישיבות גור וצאנז, הפותחות את שעריהן כבר ביממה הקרובה צפויות במהלך סוף השבוע גם הישיבות הגדולות של חסידות בעלזא לפתוח את סדרי הלימוד.

בכך, הן מקדימות בשבוע את שאר עולם הישיבות הליטאי והחסידי, המצוי עדיין בפגרה.

בקרית צאנז שבנתניה ובחיפה לבשו היכלות הישיבות חג. מאות הבחורים החלו את סדרי הלימוד באווירה של התעלות, תחת הכוונתו של האדמו"ר מצאנז.

פתיחת הזמן השנה מתאפיינת גם בהיערכות מיוחדת בשטח: בשל עבודות שיפוץ אינטנסיביות המתקיימות בימים אלו בבניין הישיבה המרכזי "המתיבתא", הועתק משכנם הזמני של התלמידים אל היכל רוזנברג הגדול. בצאנז מציינים כי עבודות השיפוץ צפויות להסתיים בימים הקרובים, ולאחריהן ישובו בני הישיבה אל היכלם הקבוע.