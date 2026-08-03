הפרשן עמית סגל התייחס הערב (שני) במהלך שידור לסערה שעוררה הודעתו של שר הביטחון ישראל כ"ץ, שלפיה בכוונתו למנות את האלוף דדו בר כליפא למפקד פיקוד המרכז במקומו של האלוף אבי בלוט.

סגל הבהיר כי מבחינתו אין חשיבות לשאלה אם מדובר ב"הדחה" או בהכרזה על מחליף, ואמר כי עצם האופן שבו הדברים נאמרו בשידור ציבורי הוא הבעיה.

לדבריו, גם אם היו קיימות ביקורות על תפקודו של בלוט, אין בכך כדי להצדיק את אופן ההתנהלות. "גם אם האלוף בלוט היה מצביע בסתר ל'שלום עכשיו', יש דברים שלא עושים", אמר.

סגל אמר: "יש דברים שלא עושים, לא מתנהגים ככה. שר ביטחון לא מתנהג ככה. יש דרך ארץ, יש דרך להפריד את הצבא מהפוליטיקה, והדרך הזאת לא עוברת בלהופיע באולפן טלוויזיה ולהודיע שבמקומו יבוא אלוף טוב יותר".

בהמשך דבריו ביקש סגל לבחון את האירוע גם מנקודת מבט הפוכה. "אני מציע לחשוב מה היה קורה אם שר הביטחון יאיר גולן היה מודיע שיעשה אותו דבר לאבי בלוט, רק באולפן אחר, בערוץ אחר ולקול מצהלות של אנשים אחרים", אמר.

עם זאת, סגל מתח ביקורת גם על אנשי מחנה השינוי, שלדבריו התבטאו בעבר באופן דומה כלפי בכירים במערכת הביטחון. "אני מציע להפסיק עם כל הצביעות. אם חשוב לנו להגן על אנשים שמשרתים את המדינה שנים ארוכות, צריך להחיל את זה על כולם. אחרת עלול להיווצר הרושם שמדובר בפוזיציה פוליטית", אמר.