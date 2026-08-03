על רקע הסערה שעוררו דברי שר הביטחון ישראל כ"ץ בתוכנית "הפטריוטים" בערוץ 14 על החלפתו של אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט, פרסם היום ראש מועצת שומרון יוסי דגן תמונה משותפת עם השניים משא-נור.

לצד התמונה העביר דגן מסר של תמיכה בפעילותם הביטחונית, בחיזוק ההתיישבות ובאחדות.

בפוסט שפרסם בדף הפייסבוק שלו כתב דגן: "האמת והשלום אהבו. שר הביטחון ישראל כ"ץ, אלוף הפיקוד אבי בלוט, עם ישראל אוהב אתכם. עם ישראל מעריך אתכם".

דגן הודה לשניים על פעילותם הביטחונית וכתב: "תודה רבה על השמירה על ביטחון עם ישראל, על התנופה המבצעית האדירה, על השיפור המשמעותי במצב הביטחוני בכל רחבי המדינה, ועל החיזוק האמיתי להתיישבות בהתאם להחלטות הממשלה".

את דבריו חתם במסר של אחדות וחיזוק, "מחבקים אתכם. ביחד ננצח".