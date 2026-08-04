השרה להגנת הסביבה עידית סילמן הורתה לרשות הטבע והגנים לקדם את קביעת התנאים להחזקת תניני יאור סביב מתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר, כחלק מהיערכות לפיילוט המתוכנן בכלא קציעות.

המהלך מקודם למרות צו הביניים שהוציא בית המשפט, המעכב בשלב זה את תחילת העברת התנינים לבתי הכלא. במקביל, ממשיכים השרים עידית סילמן ואיתמר בן גביר לקדם את ההיבטים הנדרשים להוצאת התוכנית לפועל.

במכתב ששלחה לרשות הטבע והגנים כתבה סילמן: "בהמשך להכרזתי על תניני יאור כחיית בר מטופחת לצורך החזקתם בגופים ביטחוניים ולצורך הפיילוט הנוכחי, ולאחר ששוכנעתי כי יש צורך ביטחוני בהחזקת תנינים בשירות בתי הסוהר, הריני מבקשת לקבוע תנאים להחזקת התנינים בשב"ס". עוד ציינה כי המהלך נדרש לנוכח כוונת שב"ס להתחיל את הפיילוט סביב כלא המחבלים בקציעות כבר בימים הקרובים.

לדברי השרה, "אנחנו מתקדמים בפרויקט ובביצוע מדיניות הממשלה. המציאות שבה אלפי מחבלים חדשים נכנסו לבתי הכלא מאז 7 באוקטובר, חלקם מחבלים מסוכנים ביותר, היא אתגר קשה לשירות בתי הסוהר, ושילוב התנינים במאמץ מסייע בהחלט".

סילמן מתחה ביקורת על המתנגדים למהלך והוסיפה: "אינני מתרשמת מכל מגלגלי העיניים שדואגים לטובת המחבלים בתירוץ של דאגה לשלום התנינים".