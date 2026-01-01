בהתאם להנחיית השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לבחון אפשרות להקמת כלא חדש למחבלים שיהיה מוקף בתנינים, הגיעו הבוקר קצינים משירות בתי הסוהר לאתר חמת גדר שבצפון.

במהלך הביקור בחנו אנשי שב"ס מקרוב את תנאי ההחזקה, ההאכלה והביטחון הקשורים לטיפול בתנינים. מטרת הבדיקה היא להבין את ההיתכנות הלוגיסטית והכלכלית של יישום הרעיון, שעל פי בן גביר, נועד להרתיע מחבלים ולחזק את ההרתעה הכללית.

על פי ההערכות, עלותו של תנין צעיר נאמדת בכ-8,000 דולר, ואילו תנין בוגר עשוי להגיע למחיר של כ-20,000 דולר. מדובר בעלות גבוהה שדורשת בחינה תקציבית יסודית.

השר בן גביר ספג מאז העלה את הרעיון ביקורות שליליות אך ענה למבקריו: "מה שטוב לארצות הברית טוב גם לישראל. יש ללמוד מהמודלים היצירתיים הקיימים בעולם ולישמם על פתרונות ביטחוניים גם בישראל".

ההשראה לרעיון היא מכלא אמריקני שהציג בעבר הנשיא האמריקני דונלד טראמפ בפלורידה - המאובטח באמצעות תנינים - כדי למנוע אפשרות של בריחה מהמקום.