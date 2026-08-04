האחים גליקמן מביעים משאלה DIGISTAGE

להקת התקווה 6 הופיעה הערב (שלישי) במסגרת פסטיבל "חוצות היוצר" בירושלים, שבו עלתה לבמה גם חבורת "זהו זה".

עוד לפני תחילת המופע השתתפו חברי הלהקה עומרי גליקמן ואחותו שלי גליקמן במיצג "גשר התקווה", שנחשב למיצג המרכזי של הפסטיבל החוגג השנה 50 שנה.

השניים, יחד עם המנהל האמנותי של הפסטיבל, רונן נג'ר, כתבו על סרט את המשאלה "ימים טובים לעם מופלא". לאחר מכן חיברו את הסרט למנעול ותלו אותו על הגשר, כחלק מהמיזם המאפשר למשתתפים להשאיר מסר או משאלה.

התקווה 6 מצטרפת לשורה של אמנים שלקחו חלק במיזם בימים האחרונים. אמש השתתף הזמר בן צור במיצג, ולפני הופעתו כתב על מנעול את המילים "אהבת חינם" ואמר כי "אהבת חינם - זה מה שיביא את הגאולה".

עוד קודם לכן, לקראת הופעתו בפסטיבל, כתב עידן רייכל על מנעול את המשאלה "שיהיה פה טוב". גם ישי ריבו ואמיר דדון השתתפו במיזם בערב הפתיחה של הפסטיבל, ותלו מנעולים שעליהם כתבו מסר של "אהבה, שלום ואחדות בינינו".

דדון התלוצץ תחילה כשאמר כי הוא מבקש "סוני פלייסטיישן", אך לבסוף בחר להצטרף לרוח המיזם ולכתוב מסר של תקווה.

"גשר התקווה" הוקם כמיצג המרכזי של פסטיבל "חוצות היוצר", ומאפשר לאמנים ולמבקרים להותיר משאלות ומסרים של אחדות, תקווה ותפילה, כחלק מחגיגות 50 השנים לפסטיבל.