המשאלה של בן צור DIGISTAGE

הזמר בן צור השתתף הערב (שני), לפני עלייתו לבמה בפסטיבל "חוצות היוצר" בירושלים, במיזם "גשר התקווה" - המיצג המרכזי של הפסטיבל, המציין השנה 50 שנות פעילות.

במהלך המפגש עם המנהל האמנותי של הפסטיבל, רונן נג'ר, כתב בן צור על מנעול אישי את המילים "אהבת חינם" ותלה אותו על הגשר. בן צור הסביר את בחירתו ואמר: "אהבת חינם - זה מה שיביא את הגאולה".

בן צור מצטרף לשורת אמנים שהשתתפו במיזם בימים האחרונים. אמש, לקראת הופעתו בפסטיבל, כתב הזמר והיוצר עידן רייכל על מנעול את המילים "שיהיה פה טוב" ותלה אותו על הגשר כאות למשאלה ותקווה.

גם במופע הפתיחה של הפסטיבל השתתפו ישי ריבו ואמיר דדון במיזם. השניים הגיעו אל "גשר התקווה" לפני עלייתם לבמה ותלו מנעולים אישיים שעליהם כתבו מסר של "אהבה, שלום ואחדות בינינו". דדון אף התלוצץ תחילה כשאמר: "אני רוצה סוני פלייסטיישן", ובהמשך כתב את משאלתו על המנעול.

"גשר התקווה" הוקם כמיצג המרכזי של פסטיבל "חוצות היוצר", המזמין את האמנים והמבקרים להשאיר מסר אישי של תקווה, אחדות ותפילה.