עימות חריף נרשם בין מנכ"ל המשרד לביטחון לאומי, רפול אנגל, לבין מנהל הרשות לאכיפה במקרקעין, אבי כהן, סביב מצבה של רשות האכיפה והירידה בפעילות האכיפה ברחבי הארץ.

במכתב חריף ששיגר אנגל לכהן, הוא מותח ביקורת קשה על אופן ניהול הרשות וטוען כי לראשונה גם מנהל הרשות עצמו מכיר בכך שקיימת בעיה.

המכתב המלא של אנגל

"הרשות בניהולך יצאה מאיזון ואינה מתפקדת כנדרש", כתב, והוסיף כי עד כה ניסה כהן לשדר שהכול מתנהל כשורה, אך כעת הוא מודה, גם אם בעקיפין, כי קיימים ליקויים משמעותיים בפעילות הרשות.

לדברי אנגל, מנהל הרשות פועל "כאילו אין על יחידתו ממונים וכאילו אינכם כפופים לאף משרד ממשלתי", וטען כי הנתונים שהוצגו בישיבת סטטוס האכיפה האחרונה אצל השר לביטחון לאומי, שאליה לדבריו בחר כהן שלא להגיע, מצביעים על ירידה דרסטית בפעולות האכיפה בחצי השנה האחרונה.

לדבריו, מדובר בירידה בולטת במיוחד בהשוואה לגופי אכיפה אחרים, שלטענתו מציגים בתקופה האחרונה נתוני אכיפה חסרי תקדים.

אנגל דוחה גם את ההסברים שמציג כהן לירידה בפעילות, ובהם מחסור במפקחים מוסמכים, בעיות בצילומי אוויר, מחלוקות עם ועד העובדים והשלמת מעבר היחידה למשרד החדש. "לכולם ברור שהירידה בתפקוד הרשות אינה קשורה רק לכך אלא יסודה בניהול לקוי ובהרגשה שמחלחלת ממך מטה כי לא חייבים דין וחשבון לאף אחד", כתב.

בסיום מכתבו קרא אנגל לכהן לפנות ישירות לשר הממונה ולהציג בפניו את הקשיים שאיתם מתמודדת הרשות. "מהיכרותי עם השר, יש לו מעט סבלנות לתירוצים ועוד פחות מכך לאי לקיחת אחריות", כתב.

המכתב נשלח בתגובה למכתבו של כהן, שבו התריע כי עיכוב בחתימת השר לביטחון לאומי על תעודות ההסמכה של מפקחי בנייה חדשים פוגע באופן משמעותי ביכולת האכיפה של הרשויות המקומיות.

במכתבו ציין כהן כי מאז דצמבר 2025 ממתינים עשרות מפקחים להשלמת הליך ההסמכה, אף שסיימו את ההכשרות הנדרשות, עברו בדיקות משטרתיות וקיבלו את אישורי הרשויות המקומיות. לדבריו, ללא חתימת השר אינם מוסמכים לבצע פעולות אכיפה בשטח.

כהן הביא שורת דוגמאות מרשויות מקומיות ברחבי הארץ. לדבריו, בלוד ובתל אביב ממתינים מפקחים להסמכה מאז תחילת השנה, באילת פועלת כיום מפקחת מוסמכת אחת בלבד בעוד שלושה מפקחים נוספים ממתינים לחתימה, בקריית גת קיים מחסור בכוח אדם נוכח תנופת הבנייה, ובוועדה המרחבית אבו בסמה ממתינים להסמכת מפקחים הפועלים בעיקר מול עבירות בנייה בפזורה הבדואית.

עוד טען כי העיכוב אינו פוגע רק בפעילות האכיפה אלא גם בתנאי העסקתם של העובדים, שכן בחלק מהרשויות קבלת מלוא השכר ותוספות השכר מותנית בקבלת תעודת ההסמכה.

לדבריו, בימים הקרובים צפויות להגיע ללשכת השר בקשות להסמכת כ-35 מפקחים נוספים שסיימו לאחרונה את הכשרתם.

בסיום פנייתו ביקש כהן את התערבות מנכ"ל המשרד לקידום החתימה על תעודות ההסמכה, בעוד שמכתבו של אנגל מטיל את האחריות למצב על הנהלת הרשות עצמה ועל אופן ניהולה.