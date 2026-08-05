מנכ"ל עמותת "מחוברים פלוס", יעקב הרשקוביץ, מותח ביקורת חריפה על התנהלות חברת ארקיע בעקבות ביטול טיסת הקבוצה מג'נבה לישראל.

לטענתו, מעבר לעיכוב שנגרם בשל תנאי מזג האוויר, נוסעי הקבוצה - בהם מתמודדים עם מחלות המטו-אונקולוגיות - נותרו ללא מענה הולם בשעות שלאחר ביטול הטיסה.

לדבריו, הקבוצה יצאה למסע בן שמונה ימים באלפים הצרפתיים, שנועד להעניק למשתתפים תקווה, חיבור וכוחות להתמודדות עם מחלתם. כבר בדרכם לחו"ל התעכבה הטיסה בכחמש שעות, אך המשבר האמיתי, כך הוא מתאר, התרחש בדרך חזרה.

הקבוצה הייתה אמורה להמריא ביום שני בשעה 19:00 מג'נבה לישראל. לאחר כשלוש שעות נסיעה לשדה התעופה וביצוע הצ'ק-אין, נמסר לנוסעים כי המטוס הוסט לליון בשל תנאי מזג האוויר. "את זה אפשר להבין", אומר הרשקוביץ. "בטיחות קודמת לכל, ומזג האוויר אינו בשליטת איש. אבל מכאן החל כשל מסוג אחר - כשל אנושי".

רק בשעות הלילה המאוחרות נמסר לנוסעים כי הטיסה בוטלה. לדבריו, בקבוצה היו מטופלים שהיו אמורים כבר למחרת להתייצב לטיפולים מצילי חיים ולביקורות רפואיות, וכל שעה של אי-ודאות הייתה משמעותית עבורם.

"ציפינו לקבל יחס בסיסי - מים, שוברי מזון, הסבר מסודר ובעיקר תחושה שיש מי שמלווה אותנו", הוא מספר. "בפועל נשארנו שעות ארוכות ללא מענה. מרבית חברי הקבוצה שומרים כשרות, ולא היה עבורם פתרון מזון מתאים".

לדבריו, רק בזכות פעילות אינטנסיבית של צוות העמותה נמצא מלון שהסכים לקלוט את כל חברי הקבוצה יחד, מתוך הבנה שלא ניתן לפצל אנשים המתמודדים עם מחלת הסרטן מהצוות הרפואי המלווה אותם. הקבוצה הגיעה למלון רק סמוך לשעה אחת בלילה.

גם אז, הוא מספר, המשבר לא הסתיים. "יהודי תושב ג'נבה נענה לקריאת העזרה שלנו, ובשעה שתיים וחצי לפנות בוקר הגיע במיוחד עם אוכל כשר. בזכותו הצליחו חברי הקבוצה לאכול לראשונה מאז שעות אחר הצהריים".

הרשקוביץ מוסיף כי גם ההגעה למלון בוצעה באופן עצמאי. "נאלצנו להזמין כ-18 מוניות על חשבוננו ולהסיע את כל חברי הקבוצה עם הציוד והמזוודות. אמנם נאמר לנו שההוצאות יוחזרו, אבל גם ארוחת הבוקר וההסעה חזרה לשדה התעופה נותרו באחריותנו".

לדבריו, גם למחרת נדחתה טיסת החילוץ בכשעתיים נוספות, אך התחושה הקשה ביותר הייתה לדבריו חוסר האכפתיות מצד החברה: "לא קיבלנו אפילו שיחת טלפון אחת לשאול אם הגענו בשלום למלון. איש מטעם החברה לא הגיע לפגוש את הקבוצה, לא התנצל ולא התעניין בשלומם של אנשים שמתמודדים עם מחלת הסרטן. טעויות קורות, ביטולי טיסות קורים, אבל היחס לנוסעים הוא בחירה".

בסיום דבריו הביע הרשקוביץ תקווה כי המקרה ישמש לקח לעתיד: "שירות אמיתי נמדד דווקא ברגעי המשבר. לפעמים מילה טובה, נוכחות ודאגה אנושית חשובות לא פחות מהטיסה עצמה".

עוד הוא טוען כי בניגוד לטענות שנשמעו, המזון שהוצג ככזה שנשלח לנוסעים הגיע רק למחרת בשעות הצהריים, וכי גם במהלך טיסת החילוץ קיבלו חברי הקבוצה, לדבריו, מענה חלקי בלבד: "אני מקווה שאף נוסע, ובוודאי לא קבוצה של אנשים המתמודדים עם מחלה קשה, לא ייאלץ לעבור שוב חוויה כזו".

מארקיע נמסר בתגובה: "בשל תנאי מזג אוויר קיצוניים באזור ז’נבה, נסגר נמל התעופה לנחיתות למשך כשעה וחצי. בעקבות זאת הוסטה טיסת ארקיע לנמל התעופה בליון, שם נחת המטוס. בעקבות העיכוב והעומסים שנוצרו, צוות האוויר הגיע למגבלת שעות הפעילות המותרת על פי התקנות, ולכן לא ניתן היה להמשיך את טיסת החזור לז’נבה ומשם לישראל".

עוד נמסר כי "הנהלת ארקיע, יחד עם צוותי המבצעים, השירות והתחנות, התגייסה לטיפול בנוסעים לאורך כל הלילה ודאגה לכלל הנוסעים לבתי מלון, ארוחות כשרות וארוחת בוקר במלון, תוך מתן מענה שוטף לאורך כל האירוע. מנכ"ל החברה, עמד בקשר ישיר עם ראש המשלחת, ובמקביל נציגי ארקיע היו בקשר טלפוני רציף עם הנוסעים ועדכנו אותם בהתפתחויות".

לסיום מסרו בחברה כי "טיסת ארקיע מז’נבה לתל אביב המריאה אמש בשעה 16:00 (שעון מקומי), במטוס מיוחד שנשכר מיעד קרוב באירופה בהתאם ללוח הזמנים שנקבע על ידי נמל התעופה בז’נבה".