חבר הכנסת משה סעדה (הליכוד) תקף הבוקר בחריפות את החלטתו של שופט בית המשפט העליון, נועם סולברג, להגביל את העברת המידע בזמן אמת מהקלפיות לגבי מי שנכנס להצביע.

סעדה ציין בראיון לרדיו 'קול ברמה' כי הפעילות בקלפיות והמרצת המצביעים הן חלק ממסורת דמוקרטית ארוכת שנים שמטרתה לעודד השתתפות אזרחית בבחירות.

לדבריו, אף שמערכת המשפט מתרצת את ההחלטה בהגנה על הפרטיות, רוב הציבור אינו מוטרד מדיווח על הגעתו לקלפי.

בדבריו הציע פתרון חלופי שבו מי שמעוניין בכך יוכל לבקש מראש שלא לדווח על הגעתו, והדגיש כי הטיעון המשפטי הנוכחי פוגע באופן ישיר בהתארגנות וביכולת העבודה של מפלגות הימין.

בהתייחסו להיערכות הפנימית במפלגתו לקראת הבחירות הבאות ומבנה הרשימה, הדגיש סעדה את החשיבות העליונה של קיום בחירות מקדימות (פריימריז) והשתתפות ציבורית רחבה.

לדבריו, הליכוד מתאפיין בבסיס פעילים רחב שמחפש נבחרי ציבור ערכיים, אידיאולוגיים ומקצועיים שיילחמו למענו.

אשר להצעות לשילוב נציגים באמצעות שריונים ברשימה, גיבה סעדה את עמדת ראש הממשלה לשלב דמויות מקרב הלוחמים, המשפחות השכולות ואנשי המילואים, בנימוק שמהלכים אלו הכרחיים כדי לייצג את רוח התקופה ולחזק את הנבחרת הציבורית.