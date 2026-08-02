הצייצנים: שמחה רוטמן – לא כל עקיצה היא פילוג

יו"ר ועדת החוקה, ח"כ שמחה רוטמן, הציג זווית מפתיעה על אירועי הרפורמה המשפטית. למרות תדמיתו כמי שסירב להתפשר, טען רוטמן כי המציאות הייתה הפוכה לחלוטין: "אני מוכן לוותר על מאה אחוז מהרפורמה שאני מאמין שצריכה להיות במדינת ישראל, בשביל להגיע לקונצנזוס רחב".

במהלך ריאיון לפודקאסט "הצייצנים" בהגשת עקיבא נוביק, המשודר בערוץ "משב" מבית ארגון רבני צהר, סיפר רוטמן על מתווה פשרה שהובא אליו מטעם השר לשעבר יזהר שי (ממפלגתו של בני גנץ) ודדי שמחי. לדבריו, הוא הסכים למהלך מתוך תפיסה ש"ודאי עדיף תיקון יותר קטן בהסכמה מאשר מאה אחוז ממה שאתה רוצה". אלא שלטענתו, ברגע שהמהלך קרם עור וגידים, במפלגתו של גנץ נבהלו מהאפשרות של הסכמה: "ברגע שהם ראו שזה אמיתי וזה מתקדם, וזה באמת אולי יביא שינוי שסוף סוף ישבור את הווטו המוחלט שיש לבית המשפט...הם התהפכו. התחילו לתקוף אב שכול, את יזהר שי... והבריחו אותו". רוטמן הוסיף בעקיצה: "ברגע שאתה אומר 'בוא נסכים', הם אומרים 'אוקיי, עכשיו סטופ'".

לצד האשמת האופוזיציה, רוטמן הכה על חטא בניהול החקיקה וציין טעות מרכזית אחת שעשה. "אחת הטעויות הגדולות הייתה שהסכמתי שעוסקים רק בנושא הרפורמה בשנה הראשונה ולא עושים במקביל עוד דברים". לדבריו, האסטרטגיה הזו שירתה אותו פוליטית ותקשורתית, אך הלהיטה את הרחובות: "היה אפשר לבוא ולהגיד: יומיים בשבוע רפורמה, בשאר הימים בואו נעסוק בעוד דברים. זה באמת היה יכול להוריד להבות... תחושת ההסתערות שבה עוסקים רק בזה מהבוקר עד הערב, יצרה תחושה של פוטש".

ברוח השיח המגשר של הפודקאסט, רוטמן שיתף גם במחיר האישי והחברתי של אותה תקופה, ובקרע מול חברים ותיקים מהשמאל: "היו אנשים ששנים רבות הכירו אותי, שתו איתי בירה... וכשהבינו שניצחנו בבחירות, פנים מלאות שנאה ואומרים לי 'אני אלחם בך', עוד לפני שעשיתי כלום".

בריאיון עלה גם שמה של שרת המשפטים לשעבר, איילת שקד. רוטמן תיאר את דינמיקת העבודה החריגה ביניהם בתקופת ממשלת בנט-לפיד: "אני מרגיש נבגד ברמה שלא תאומן... כל שיחה ביני לבינה התחילה בעשר דקות של צעקות הדדיות... עשר דקות אנחנו צועקים ואז: 'אוקיי, סיימנו לצעוק, עכשיו מתחילים לעבוד'".

יחד עם זאת, ביקר רוטמן בחריפות את תפיסת עולמה כשרת משפטים, וטען כי למרות שמינתה שופטים "שמרנים דרדלה", כלשונו, היא פגעה במערך הביקורת על הפרקליטות: "בגלל הרצון שלה לעבוד טוב עם המערכת, היא הסיגה את המערכת לאחור... אז היא עבדה טוב עם המערכת, אבל עבור המערכת".