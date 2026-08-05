רגע מרגש נרשם הערב (רביעי) באולפן חדשות 12, כאשר כתבת הצרכנות מעיין פרתי נפרדה מהצופים ומהמערכת שבה עבדה במשך 12 שנים.

במהלך שידור הפרידה התקשתה להסתיר את ההתרגשות, כשבן זוגה וילדיה הגיעו לאולפן כדי ללוות אותה ברגע הסיום.

"אני יוצאת לדרך חדשה", אמרה פרתי בדמעות. "התחלתי פה מאוד צעירה", הוסיפה, כשהיא מסכמת יותר מעשור של עשייה עיתונאית.

פרתי תסיים את עבודתה בחברת החדשות ותיכנס לתפקידה החדש כדוברת ההסתדרות. לדבריה, גם במסגרת התפקיד החדש בכוונתה להמשיך לעסוק במאבק ביוקר המחיה. "אני מקווה שאעשה עבודה טובה כמו שהשתדלתי לעשות כאן", אמרה בריאיון הפרידה בתוכנית "שש עם עודד בן עמי".

במהלך השידור שיתפה גם בתחילת דרכה המקצועית וסיפרה כי הדרך אל חברת החדשות לא הייתה פשוטה. "ניסיתי המון פעמים להתקבל, עד שיום אחד העורכת התקשרה ואמרה לי: 'בואי לשלושה חודשים'. שלושת החודשים האלה הפכו לאהבה גדולה שנמשכה 12 שנים", סיפרה.

כבר לפני כשבועיים הודיעה פרתי על עזיבתה בפוסט אישי שפרסמה ברשתות החברתיות. "אחרי 12 שנים אני נפרדת מחברת החדשות", כתבה. "מבחינתי זה אף פעם לא היה רק מקום עבודה. כאן גדלתי מקצועית ואישית, הכרתי אנשים שהפכו לחברים, לשותפים לדרך, ואחד מהם גם הפך לאבי ילדיי. זה מקום שעיצב אותי, ואין מספיק מילים כדי לתאר את המשמעות שלו עבורי".