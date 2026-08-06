מה עומד מאחורי המפלגה החרדית החדשה? הסוד של מקורבי איזנקוט נחשף

רונן מנליס ורונן אביאני, מקורביו של יו"ר מפלגת "ישר!" גדי איזנקוט, ליוו את הקמת מפלגת "הציבור החרדי" שהוקמה לאחרונה, כך דווח בכאן חדשות.

בדיווח נטען כי אביאני ומנליס היו מעורבים בעיקר בשלב התשתיות של הקמת המפלגה, כשהחלה את עבודתה.

עוד דווח כי בשיחות סגורות הביע אביאני ספק שהמפלגה תעבור את אחוז החסימה בבחירות הקרובות. אחת מהמועמדות ברשימתו של איזנקוט לבחירות, ענבר גיטי, נמצאת גם היא בקשר עם אנשי המפלגה ועם תורמיה.

אביאני הכחיש את הפרסום ומסר כי אינו מעורב בהקמתה, בניהולה או במימונה של אף מפלגה, לרבות מפלגת "הציבור החרדי" וכי לא הייתה לו כל מעורבות בחיבורים אסטרטגיים או בגיוס תורמים. "מדובר באוסף של טענות שגויות, ואין אלא להצר על כך שגורמי התחקיר בוחרים להסתמך על מידע מוטעה מבלי להצליב עובדות בסיסיות", מסר.

גם במפלגת "הציבור החרדי" הכחישו את הפרסום. "רונן מנליס, רונן אביאני, וענבר גיטי מעולם לא ייעצו לסיעה, וכל טענה אחרת עולה כדי דיבה חמורה. סיעת הציבור החרדי, קמה מתוך זעקה של עשרות אלפי חרדים המבקשים ייצוג, תוך היצמדות לגוש ומחנה הימין. חבורת עסקנים מבועתים מהמפלגות החרדיות, אשר שמו את כל יהבם בפירוק גוש הימין ומצויים בפאניקה, עסוקים בלפזר שקרים במקום להסתכל לבעיות המהותיות בחברה החרדית בלבן של העיניים".