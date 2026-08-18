היועץ האסטרטגי רוני רימון מנתח בראיון לערוץ 7 את תוצאות הבחירות הפנימיות בליכוד ולהערכתו ראש הממשלה בנימין נתניהו קיבל רשימה שקרובה מאוד למה שהוא רצה.

לכאורה, מציין רימון, כיום המצביעים בוחרים על פי העומד בראשה ולשאר המתמודדים שברשימה אין משמעות עבורם, אך במקרה זה להרכב הרשימה יש משמעות רבה. "נתניהו מזהה את אבדן המנדטים של מצביעי עבר של הליכוד, שכעת הם חונים במקום אחר, בגלל הקצנה של חלק מהשרים וחברי הכנסת שהרחיקו אנשי ליכוד ממלכתי . לכן היה חשוב לו שהרשימה תיראה ממלכתית יותר ולדחוק מי שלטעמו פחות ממלכתיים ומרחיקים את הסיכוי שמצביעי ליכוד לשעבר יחזרו הביתה".

רימון סבור שבמידה רבה השכיל נתניהו לפעול כדי להגיע ליעד זה ואכן, בעיניו, מי שמוסיפים כבוד לליכוד נמצאים בצמרת הרשימה ומי שמרחיקים מצביעים ממוקמים למטה. "מבחינתו את המשימה שלו הוא ביצע".

ועם זאת, אנחנו שואלים את רימון, אודות השר יריב לוין שלכאורה מצטייר כמי שהרפורמה שהוביל יצרה סערה ציבורית, ולכן לכאורה היה ניתן לשער שיתויג כמרחיק מצביעים ולכן ימוקם במקום נמוך יותר מהמקום השני. רימון, המעדיף שלא לעסוק בשמות, משיב: "יריב לוין נתפס כאדם מאוד איכותי ויש לו אהדה. הנושא המשפטי צבר עוצמה והפך בקרב המתפקדים לנושא מהותי וחשוב ולכן הוא מקבל נקודות". לזאת הוא מוסיף ומעיר כי בהחלט יתכן שהוא ירד מהמקום הראשון לשני בשל מחלוקת על דרך ניהול הרפורמה והובלתה.

ומה לגבי השר אבי דיכטר, הנחשב לאדם מתון המתנסח בשיקול דעת, מה שלכאורה אמור היה למקם אותו במקום גבוה, אך נעלם לתחתית הרשימה. רימון משער ואומר כי "מאוד יכול להיות שמצד אחד הייתה לו נאמנות בלתי מסויגת לנתניהו, אבל מצד שני הוא לא בלט תקשורתית במאבקים שונים של הליכוד, ולכן לא סומן בין 12 השמות שהבוחרים סימנו, כי חשבו שהם מעדיפים אחרים שנתפסים כבולטים יותר ומשמעותיים יותר לליכוד. אין כאן הצבעה נגד דיכטר, אלא בחירה מתוך אפשרויות מצומצמות".

מוסיף רימון ומציין כי בבחירות הללו לדילים הייתה משמעות רבה ככל שמספר הבוחרים החופשיים היה נמוך, ו"אולי בניגוד למערכות קודמות התחושה היא שנתניהו, בחלק מהמקרים באופן ישיר ובחלק מהמקרים עקיף, היה מעורב יותר בקבוצות ההשפעה על המצביעים". להערכה זו מוסיף רימון השערה לפיה שיריונם המוקדם של השרים חיים כץ וישראל כץ גרם להם לגמול לנתניהו ברשימות הדילים שלהם כאשר המליצו על המועדפים עליו.

ובאשר לשיריונים העתידיים שעליהם אמור נתניהו להכריע, מצרף רוני רימון המלצה משלו לראש הממשלה, להוסיף נשים לרשימה, וזאת לנוכח מספרן המועט של נשים שנבחרו למקומות הריאליים. את השיריונים מדמה רימון לקבוצת כדורגל הרוכשת שחקנים זרים רק כאשר יש להם ערך מוסף שמשדרג את הקבוצה כולה. אם אין לשחקני הרכש הזרים אפקט שכזה, אין טעם ברכישתם ועדיף להישאר עם השחקנים המקומיים. כך גם לגבי שיריונים, אם לא מדובר ב"תותחי על", כהגדרתו, כאלה שיגרמו לציבור המצביעים להתפעל ולהסתכל עליהם מתוך הערכה וכבוד, הרי שעדיף לוותר על השיריונים ולהכניס יותר אנשי ליכוד לרשימה.

את דבריו חותם רימון בהמלצה קטנה לראש הממשלה שיודע שמאחוריו מספר חברי כנסת ושרים מאוכזבים וממורמרים מאוד מהמיקום אליו הגיעו ומהסיכוי שימצאו את עצמם מחוץ לכנסת הבאה. ההמלצה הפשוטה היא לנצח, מה שיאפשר לנתניהו להוסיף למפלגתו עוד כעשרה חברי כנסת דרך החוק הנורבגי שבו מתפטרים השרים מחברותם בכנסת ובמקומם נכנסים הבאים בתור ברשימת המפלגה. "זה בונוס משמעותי לניצחון", אומר רימון.