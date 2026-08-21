יוסי דגן מסכם את הפריימריז צילום: דוברות

"הליכוד שלי" - קבוצת ההתיישבות המרכזית בליכוד, רשמה השבוע הישג חסר תקדים בפריימריז של המפלגה.

מתוצאות ההצבעה עולה כי לא פחות מ-13 מועמדים שנתמכו על ידי הקבוצה התברגו ב-20 המקומות הראשונים ברשימה הארצית, בהם 4 מועמדים בחמישייה הפותחת ו-7 בעשירייה הראשונה.

ההישג הפוליטי בולט במיוחד לאור נתוני ההצבעה יוצאי הדופן של חברי הקבוצה. בעוד שאחוז ההצבעה הארצי בפריימריז עמד על 54% בלבד, בקרב חברי הקבוצה טיפס הנתון ללמעלה מ-70% כשביישוב הר ברכה נשבר שיא עם אחוז ההצבעה שהגיע לכ-80%.

שר בכיר בליכוד אמר לאחר הפריימריז כי "יש סימן היכר ברור למתפקדי קבוצת הליכוד שלי - קבוצת ההתיישבות בליכוד: הם נכנסים לקלפי עם דף שמות מוכן וכמעט לא מנהלים שיחות עם אף אחד. כשפונים אליהם, התשובה בדרך כלל היא: 'דברו עם יוסי דגן".

קבוצת 'הליכוד שלי' מונה למעלה מ־8,000 מתפקדים ונחשבת לקבוצת המתפקדים השנייה בגודלה בתנועת הליכוד".

יו"ר הקבוצה וראש מועצת שומרון בחר לצלם את סירטון התודה והניצחו במיקום סמלי ומרגש במיוחד - טקס העלייה מחדש ליישוב כדים, שנעקר בגירוש מצפון השומרון לפני 21 שנה חוזר לקרקע. "אין יותר מתאים מלהודות על ההירתמות שלכם בפריימריז מאשר כאן, בכדים, היישוב אליו חזרנו לקרקע כחלק מהשלמת התיקון של הגירוש" - אמר דגן הסרטון - "הכוח הזה נבנה על בסיס עבודה משותפת לאורך שנים. אלפי אנשים מהקבוצה הצביעו בתוך תקופת אי-שגרה. אנשים עצרו את הנופש ועמדו בקלפיות בצפון, ומילואימניקים יצאו מעזה ומלבנון רק כדי להשתתף במאמץ. עשיתם את זה בגדול".

הוא הדגיש כי הכוח הפוליטי מתורגם לעשייה מעשית בשטח. "אלפי המתפקדים של 'הליכוד שלי' זוכים לראות כיצד מכוחם מתחזקת ההתיישבות, יישובים חדשים קמים, כבישים נסללים ותשתיות מוסדרות. בניית הכוח הפוליטי שלנו היא הלקח הישיר מהגירוש מגוש קטיף וצפון השומרון - לייצר שותפויות אמת ולבנות כוח משפיע מתוך מפלגת השלטון".

בהתייחסו להמשך הדרך ולמועמדים נוספים שנתמכו על ידי הקבוצה אך נדחקו בשל שריונים, אמר: "יש לנו נבחרת מצוינת שאפשר לעבוד איתה. יש כמה חברי כנסת נאמני ארץ ישראל שלא נכנסו למקומות הריאליים עקב השיריונים, אנחנו נעבוד קשה כדי להכניס אותם לכנסת אחרי שננצח בעזרת ה' דרך החוק הנורווגי. מכאן אנו ממשיכים ליעד הבא: ניצחון בבחירות הכלליות והקמת ממשלת ימין בראשות בנימין נתניהו שתמשיך לחזק את ארץ ישראל".