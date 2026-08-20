בלשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו נבחנת האפשרות לשריין ברשימת הליכוד לכנסת כמה מחברי הכנסת של המפלגה שנדחקו לאחור בפריימריז האחרונים, כך דווח הבוקר (חמישי) בכאן רשת ב'.

על פי הדיווח, בדיונים שנערכו בסביבת ראש הממשלה עלתה האפשרות לקדם ברשימה את חברות הכנסת צגה מלקו וקטי שטרית, זאת על רקע ייצוג הנשים הנמוך במקומות הריאליים שנבחרו בבחירות המקדימות. לגבי מלקו, במפלגה מציינים כי נוכחותה עשויה לסייע בגיוס תמיכה מקרב בני העדה האתיופית.

לצד זאת, מאז שפורסמו תוצאות הפריימריז הועלו שמות נוספים כאופציה לשריון. בין השמות נכלל השר זאב אלקין, מתוך הערכה כי שילובו עשוי למשוך מצביעים מקרב יוצאי מדינות חבר העמים, וכן חבר הכנסת חנוך מילביצקי.

מנגד, האפשרות הזו מעוררת תסיסה חריפה בתוך הסיעה. חברי כנסת הממוקמים במקומות שנחשבים ספק-ריאליים מביעים תרעומת על הכוונה לדחוק אותם לאחור. גורמים במפלגה הבהירו כי במידה ויוחלט לשריין חברי כנסת שנחלשו בפריימריז, הם יפעלו באופן אקטיבי כדי לבלום את המהלך.

השר זאב אלקין הגיב: "לא דובר איתי על שריון. כל אחד מעדיף להיות יותר קדימה, אבל זו החלטה של ראש הממשלה. אף אחד לא חשב שאצליח להביא 23 אלף קולות. ראו שיש לי כוח בליכוד. רבים חשבו שאגיע למקום נמוך בהרבה".