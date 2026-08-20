התסריט הזה מוכר כמעט לכל מי שנמצא בעולם הדייטים: הפגישה הולכת טוב, השיחה זורמת, יש עניין ואפילו תחושה שהפעם אולי יש כאן משהו ששווה להמשיך לבדוק.

ואז מגיע הרגע הקטן הזה.

הערה שלא הובנה נכון, שאלה שנגעה בנקודה רגישה או ויכוח על משהו שבכלל לא היה אמור להפוך לעניין גדול.

פתאום הטון משתנה. אחד הצדדים נסגר, השני נעלב, והדרך מכאן ל"אולי אנחנו פשוט לא מתאימים" יכולה להיות קצרה מאוד.

אבל האם כל קונפליקט בתחילת קשר באמת מעיד על חוסר התאמה?

בפרויקט 252 טוענים שאחת הטעויות הנפוצות בעולם הדייטים היא לא עצם הוויכוח, אלא חוסר היכולת לנהל אותו.

"כששני אנשים מתחילים להכיר, הם מגיעים עם שפה שונה, רגישויות שונות והרגלי תקשורת שונים", מסבירים בפרויקט. "כל עוד הכל זורם, קל לחשוב שיש תקשורת טובה. המבחן האמיתי מגיע דווקא ברגע הראשון שבו משהו לא מסתדר".

ה"קצר" הקטן שהופך למבחן התאמה

בתחילת קשר, כמעט כל אי הסכמה מקבלת משקל גדול.

אם הצד השני שתק אחרי משפט מסוים, אולי הוא לא מספיק פתוח. אם היא נעלבה, אולי אנחנו שונים מדי. אם נוצר ויכוח כבר בדייט הרביעי, אולי זה סימן שכדאי לעצור עכשיו.

אלא שלפי אנשי המקצוע שילוו את המשדר, לא פעם אנחנו ממהרים לקבל החלטה על הקשר לפני שבכלל למדנו להבין מה קרה בשיחה.

"יש הבדל גדול בין קונפליקט שמעיד על פער מהותי לבין שני אנשים שפשוט עדיין לא יודעים לתקשר בתוך אי הסכמה", אומרים בפרויקט 252. "לפעמים דייט לא מתפוצץ בגלל מה שנאמר, אלא בגלל הדרך שבה כל אחד פירש את מה שנאמר אחר כך".

כדי לעסוק בדיוק ברגעים האלה, יקיים פרויקט 252 ביום שני הקרוב משדר מיוחד: "הקוד הזוגי - יסודות התקשורת המקרבת לבניית קשר שמוביל לחופה".

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לא רק מה אומרים, אלא איך מדברים

במשדר ישתתפו חמישה אנשי מקצוע שיגעו בזוויות שונות של תקשורת בתחילת קשר: שירת מלאך על מעבר משיח רדוד לשיח עמוק, גל כהן על מיומנויות חברתיות בדייט, יחיאל שטינמץ על "קצרים" בתחילת קשר, חיה ממן על קונפליקטים ושוני בין בני זוג, ומשה שרון עם כלים מעולמו של ד"ר ג'ון גוטמן לתקשורת שמקדמת קשר.

"אנחנו רגילים להשקיע המון בשאלה את מי לפגוש, איך למצוא התאמה ואיך לדעת אם זה האדם הנכון", אומרים בפרויקט 252. "אבל מהרגע שכבר יושב מולנו אדם שיש איתו פוטנציאל, צריך לדעת גם מה לעשות עם הקשר הזה. איך לדבר, איך להקשיב, איך להתמודד עם שוני ואיך לא לתת לכל אי הבנה קטנה להפוך לסיבה לסיים".

להפסיק לפחד מהוויכוח הבא

מטרת המשדר היא לתת למחפשי ומחפשות זוגיות כלים פרקטיים להתנהלות ברגעים שבהם הדייט כבר לא מתנהל בדיוק לפי התסריט.

איך מעלים משהו שמפריע בלי לייצר עימות? איך מזהים שהתגובה שלנו נובעת מפרשנות ולא בהכרח ממה שהצד השני התכוון לומר? ואיך יודעים מתי צריך לברר עוד קצת לפני שמחליטים ש"זה פשוט לא זה"?

"אנחנו לא רוצים ללמד אנשים איך להימנע מקונפליקטים", מסכמים בפרויקט. "המטרה היא בדיוק הפוכה - ללמוד מה עושים כשהם מגיעים. כי קשר טוב לא נבנה מכך ששני אנשים תמיד מסכימים. הוא נבנה גם מהיכולת שלהם להישאר בשיחה כשהם לא".

המשדר "הקוד הזוגי" יתקיים ביום שני, 24.8, בשעה 20:30 בזום. ההשתתפות ללא עלות ובהרשמה מראש.

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