פריד, הרב סמוטריץ׳ והשר הרקידו את האלפים צילום: ללא

מפגן ענק של תורה, ציונות וגבורה: יומיים עוצמתיים ומלאי השראה ננעלו אמש בבנייני האומה בירושלים, כאשר למעלה מ-12 אלף משתתפים שהגיעו מכל רחבי הארץ גדשו את האולמות כדי להתחבר לתורתו ולמורשתו של מרן הראי"ה קוק זצ"ל, במסגרת אירועי "ג' אלול - מצדיעים לדרך" שנערכו בשיתוף עיריית ירושלים.

האלפים שהגיעו למתחם נהנו ממגוון עשיר של פעילויות שכללו בית מדרש פתוח ושיעורי תורה ברצף מפי מיטב הרבנים. לצד הלימוד, הוקמו במקום מתחמי הצדעה מרגשים למילואימניקים, לפצועי צה"ל ולמפעל ההתיישבות, לצד חוויית קולנוע ב-360 מעלות ועולם תוכן ייחודי שהותאם לילדים ולמשפחות.

אירוע ג' באלול צילום: דוברות

בין המשתתפים הרבים נצפו רבנים, ראשי ישיבות ואישי ציבור בכירים, ובהם מחזיקת תיק החינוך בעירייה חגית משה, והשרים בצלאל סמוטריץ' ואורית סטרוק.

אירועי השיא נחתמו במופע הענק "אורות", שהפגיש על במה אחת את אברהם פריד, ביני לנדאו, אהרון רזאל וזמרים-לוחמים, שיצרו חיבור מרגש בין ניגוני הנשמה לרוח הגבורה של הימים האלו. אחד הרגעים הסוחפים והמרגשים ביותר נרשם כאשר שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', עלה לבמה ורקד מול כל ההיכל לצד אביו, הרב ירוחם סמוטריץ'.

מארגני האירוע סיכמו בסיפוק רב את היומיים העמוסים: "ראינו את מורשתו של הרב קוק כ'מדורת השבט' בשיא תפארתה, מושרשת בציבור בחיבור עמוק של תורה, עם וארץ ישראל".