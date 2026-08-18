המפגש של נתניהו עם הלוחם שנפצע מתוך הפייסבוק של ראש הממשלה

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע היום (שלישי) לבית הספר לרפואה ולמרכז הרפואי האזורי באוניברסיטת אריאל. במהלך הביקור נפגש עם עמית מאלקנה, לוחם שנפצע בקרב בעזה לפני שנה וחצי מירי צלף.

נתניהו התייחס למפגש וכתב, "רגע אחד היום בפקולטה באוניברסיטת אריאל שריגש אותי עד מאוד". במהלך השיחה פנה אליו עמית ואמר, "רציתי להגיד לך תודה רבה".

ראש הממשלה השיב לו, "אולי אני אגיד לך? אתה נראה מצוין". בהמשך שאל נתניהו את עמית על הטיפול שהוא מקבל במקום.

"אתה עובר פה פיזיותרפיה?", שאל נתניהו, ועמית השיב, "לא, פה יש לי טיפול פסיכולוגי". ראש הממשלה הודה לאיילה, הפסיכולוגית שהייתה במקום.

איילה השיבה לנתניהו, "אנחנו מעריכים את כל ההובלה וההנהגה המדהימה שאתה מוביל אותנו". בהתייחסה לעמית הוסיפה, "עמית זה השראה גדולה".

הביקור היווה סגירת מעגל: בשנת 2017 השתתף ראש הממשלה בטקס הנחת אבן הפינה לבית הספר לרפואה. תשע שנים לאחר מכן שב למקום, שבו פועלים כיום בית הספר לרפואה והמרכז הרפואי.

נשיא אוניברסיטת אריאל, פרופ' אהוד גרוסמן בירך את ראש הממשלה ואמר: "האבן שהנחת הפכה לבית חי ותוסס של הוראה, מחקר, טיפול רפואי ושירות לציבור. צומחים כאן יחד בית ספר מצוין לרפואה ומרכז רפואי אזורי - שילוב ייחודי בין אקדמיה, הכשרת אנשי מקצוע ומתן שירותי רפואה לתושבי האזור".