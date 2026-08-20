ראש הממשלה בנימין נתניהו הורה, בעקבות השביתה היום (חמישי) בנתב"ג לפתוח בהליכי הדחה מהליכוד של יו"ר ועד עובדי רשות שדות התעופה פנחס עידן.

"בעקבות השביתה הפרועה והלא חוקית בשדה התעופה שפגעה באזרחי המדינה ועשתה נזק למשק, ראש הממשלה נתניהו הנחה להדיח את פנחס עידן - יו"ר ועד עובדי רשות שדות התעופה מחברותו בליכוד", נמסר מטעם הליכוד.

מוקדם יותר איים נתניהו ואמר כי "נתב"ג ימשיך להיות פתוח ולעבוד כרגיל. מי שיעמוד בדרך - יעוף הביתה".

ברקע דבריו של נתניהו נמתחת ביקורת חריפה ברשת נגד יו"ר ועד עובדי רשות שדות התעופה, פנחס עידן, שהוא גם חבר מרכז הליכוד בעקבות השביתה הקשה שגרמה לכאוס בנמל התעופה, ובהמלכה נסגרו עמדות הצ'ק-אין ונרשמו שיבושים קשים בטיפול בנוסעים ובכבודה.

בשעה 14:00 נסגר הנמל, והחל מהשעה 15:00 חודשה בהדרגה פעילות הנחיתות וההמראות, בהתאם לסידור מחדש של לוח הטיסות. ההערכה היא כי הנמל ישוב לפעילות סדירה לגמרי רק במהלך הלילה.

בחדשות 12 דווח כי העיצומים שהובילו לכאוס בנמל התעופה נועדו להתקיים יום קודם לכן במטרה לשבש את טיסתה של שרת התחבורה מירי רגב.

בכירים ברשות שדות התעופה, אמרו כי פנחס עידן החליט להימנע משיבוש טיסתה של השרה לרבאט בירת מרוקו במועד המקורי, בעקבות הסיור המשותף שערכה בנתב"ג לצד ראש הממשלה בנימין נתניהו.

עידן סבר כי גרימת מבוכה לראש הממשלה בנסיבות הללו תהיה צעד מופרז. עם זאת, לפי אותם בכירים, ניתנה הנחיה לפגוע בשינוע המזוודות בטיסתה של השרה. בפועל נרשם עיכוב קל בלבד, והטיסה יצאה לדרכה כסדרה.

יו"ר ועד העובדים ברשות שדות התעופה, פנחס עידן, מסר בתגובה לטענות: "מוטב כי אותם גורמים בכירים היו דואגים לפתור את המחסור בכוח האדם במקום להניח הנחות. לא היה ולא נברא".

בתוך כך, במשרד האוצר אומדים את עלות השביתה שהתקיימה היום בנמל התעופה בן גוריון בכ-30 מיליון שקלים.

החישוב מורכב מאובדן האגרות והעמלות שלא התקבלו בעקבות ביטול טיסות, מאובדן התוצר בעקבות ביטול ימי חופשה של ישראלים, מעיכוב בהגעת סחורות דרך האוויר ומשורה ארוכה של רכיבים נוספים.