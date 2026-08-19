"הרשימה הערבית המאוחדת" (רע"מ) ערכה לאחרונה עצרת בחירות בכפר קאסם, במסגרת מאמציה להגדיל את שיעור ההצבעה בקרב הציבור הערבי בבחירות הקרובות לכנסת וניסיונה המוצהר להכפיל את כוחה הפוליטי.

חבר הכנסת וליד טאהא, מראשי רע"מ, אמר בנאומו בעצרת כי הוא עצמו ומפלגת רע"מ זוכים לאמון מכל המשפחות בכפר קאסם, כולל מהמשפחות המתחרות זו בזו ברמה המקומית.

טאהא ציין כי בבחירות הקודמות עמד שיעור ההצבעה בכפר קאסם על 67.5%, ורע"מ קיבלה 68% מהקולות.

בבחירות הקרובות, אמר טאהא, יש להעלות את שיעור ההצבעה ליותר מ-80%, והיעד של רע"מ הוא להשיג 10,000 קולות בכפר קאסם.

יו"ר רע"מ, חבר הכנסת מנסור עבאס, מוביל קו נחוש החותר לנצל את הכוח הפוליטי של המפלגות הערביות כדי להפיל את ממשלת הימין ולשמש גוש פוליטי משלים לקואליציית "השינוי", באופן שיאפשר לו לקדם יעדים במישור האזרחי והמדיני, ובכלל זה התקדמות לקראת הקמתה של מדינה פלסטינית.

עבאס הודיע כי זו תהיה הפעם האחרונה שבה יתמודד בבחירות לכנסת, ובכוונתו לאחר הקדנציה הבאה לפרוש ולאפשר להנהגה הצעירה לתפוס את מקומו.