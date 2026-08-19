טור שפרסם הפרשן הכלכלי סבר פלוצקר ב־ynet מספק תמונת מצב חיובית במיוחד של הכלכלה הישראלית תחת השר סמוטריץ'. "האינפלציה הובסה", כתב פלוצקר, והציג את נתוני מדד המחירים לצרכן, שעלה בין יולי 2025 ליולי 2026 ב־1.5% בלבד.

לדבריו, מחירי הירקות והפירות עלו בשנה ב־0.5%, בעוד שמתחילת 2026 הם ירדו ב־0.7%. מחירי המזון ללא ירקות ופירות עלו ב־1.5%, ומחירי הדירות ירדו בקרוב ל־1.5%.

לצד נתוני האינפלציה הציג פלוצקר גם את נתוני הצמיחה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. כלכלת ישראל צמחה מהרבע השני של 2025 לרבע השני של 2026 ב־7.2%, התוצר לנפש עלה ב־5.8%, הצריכה הפרטית לנפש עלתה ב־5.1% וההשקעות היצרניות זינקו ב־14%.

על הנתונים הללו כתב פלוצקר: "אלו שיעורים מרשים ביותר".

גם בגזרת השכר הצביע פלוצקר על שיפור משמעותי. השכר הממוצע לשכיר עלה בתקופה האמורה ב־7.7%, והשכר הריאלי עלה ב־6%. "זינוק יוצא דופן. המשכורות לא רק השיגו את יוקר המחיה, הן עברו אותו", כתב.

נתון נוסף שהציג נוגע לגירעון המצטבר בתקציב הממשלה, שהתכווץ לדבריו ל־3.3% מהתוצר - "אחד הנמוכים ב-OECD". פלוצקר הוסיף כי הסיבה לביצועי התקציב לא הייתה "הכבדת נטל מסים וגזרות על האזרחים", אלא הכנסות גבוהות ממיסוי רווחים, בעיקר משוק ההון, ההייטק והבנקאות. לדבריו, גם שיעור האבטלה נותר זניח.

המסקנה הפוליטית של פלוצקר ברורה: מצבו הנוכחי של המשק מקשה על האופוזיציה להפוך את הכלכלה לכלי המרכזי במאבקה בממשלה. "במציאות יש לרוב הציבור רמת חיים משופרת, למרות המלחמות והכיבושים", כתב. לדבריו, אם לא יתרחש משבר בלתי צפוי בחודשים הקרובים, "מצב הכלכלה - של היחיד ושל המדינה - לא יגרום לקריסת הקואליציה בבחירות לכנסת באוקטובר. האופוזיציה תטעה קשות אם תתמקד בכך".

עבור סמוטריץ', תמונת המצב שמציג פלוצקר היא משמעותית: גם פרשן שמותח ביקורת חריפה על הממשלה קובע כי האינפלציה נבלמה, השכר הריאלי זינק, המשק צמח והגירעון התכווץ, ומזהיר את האופוזיציה מפני הפיכת הכלכלה לנושא המרכזי של מערכת הבחירות.