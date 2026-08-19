סרט הביכורים "האחד והיחיד שלי", בהפקת קרן קולנוע שומרון, זוכה לביקורות חיוביות ומפרגנות מצד מבקרי הקולנוע הבולטים בישראל.

הסרט, בבימויו ובכתיבתו של דוד טאובר ובהפקת אליה טאובר, מספר את סיפורה של שירה, אישה דתייה צעירה שמשוכנעת כי בעלה הוחלף בכפיל בסמוך ללידת בנם הראשון. מכאן מתפתח סיפור מסתורי המשלב בין העולם הדתי לעולם החילוני, בין דרמה פסיכולוגית למותחן, ובין סיפורים של זוגות ודמויות שונות.

ב"הארץ", מבקר הקולנוע אורון שמיר מפרסם ביקורת חיובית על הסרט ומגדיר אותו "סרט ז'אנר מסוג דרמת מסתורין שנדיר ומשמח לראות בעברית". שמיר משבח את יכולתו של הבמאי דוד טאובר למזג את מרכיבי הסרט, את עבודת הצילום, המוזיקה והעריכה, ומדגיש את המקוריות ואת השפה הקולנועית הייחודית של היצירה.

גם מבקר הקולנוע הבולט שמוליק דובדבני פירסם ב-ynet ביקורת חיובית על הסרט ומגדיר אותו "אחת ההפתעות המרעננות של השנה". דובדבני כותב כי "נדמה לי שדבר כזה טרם נראה בקולנוע הישראלי", ומשבח את החירות האמנותית של טאובר ואת הקול החריג שהסרט מביא לקולנוע הישראלי.

מבקר הקולנוע אורון שמיר ב"הארץ" מתייחס באופן ישיר גם למקור המימון של הסרט. הוא מציין כי אף שמימנה אותו קרן שומרון "השנויה במחלוקת", הסרט הוקרן מחוץ לתחרות בפסטיבל הקולנוע ירושלים בשנה שעברה והתמודד על פרס אופיר. המסקנה שלו ברורה: "מבחינת תעשיית הקולנוע המקומית הוא לגמרי שייך".

שמיר אף קורא לקהל שלא להחרים את הסרט בשל מקור המימון: "עכשיו תור הקהל לקבלו ולא להחרימו בגלל מקור המימון". בהמשך הוא כותב כי הוא מייחל לייצוג של כל תושבי השומרון בסרטים המתוקצבים בידי הקרן, ומסכם: "הפעם גיבתה סרט קולנוע ראוי".

דובדבני ציין ב ynet כי "הקול שהוא משמיע בהחלט יוצא דופן בהקשר של הקולנוע הישראלי העכשווי העוסק בעולם הדת וביהדות".

בסיום הביקורת כותב דובדבני כי "האחד והיחיד שלי" "מצעיד את הקולנוע הישראלי, ובפרט את זה העוסק ביהדות, לכיוונים מרעננים ובלתי צפויים", ומשבח את "החירות שטאובר נטל לעצמו בסרט הזה" ואת הקול שמגיע לדבריו "ממקומות שאינם במרכז השיח הקולנועי הישראלי".

ראש מועצת שומרון ויו"ר קרן קולנוע שומרון יוסי דגן אמר: "קרן קולנוע שומרון שוב מוכיחה שהיא נמצאת בקדמת הבמה של היצירה הישראלית. אנחנו רואים כאן יצירה אמנותית ברמה הגבוהה ביותר, שנותנת במה ליוצרים מוכשרים ומביאה לקולנוע הישראלי קולות חדשים, מקוריים ואמיצים. והדבר המרגש הוא שגם מבקרים שמגיעים ממחנה פוליטי אחר, אפילו מבקרים משמאל, לא יכולים לעמוד בפני היכולת האמנותית המדהימה של הקרן ובפני האיכות של היצירה שהיא מייצרת. כשהכישרון מדבר - הוא פשוט מדבר. הקרן תמשיך להוביל, להשקיע ביוצרים ולהביא למסך קולנוע ישראלי פורץ דרך, מיהודה ושומרון ולכל ישראל".