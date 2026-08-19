שליטה הושגה הערב (רביעי) על השריפה שפרצה בשעות אחר הצהריים סמוך ליישוב אפקה בדרום הר חברון ואיימה להתפשט לעבר בתי התושבים.

היישוב פונה במהלך האירוע ללא נפגעים, וכביש 60, שנחסם בין אדוריים לעתניאל, נפתח מחדש לתנועה.

עם קבלת הדיווח הוזנקו למקום צוותי כיבוי רבים, בהם מתנדבים, חוואים מחוות סמוכות וצוותים ממחוזות שכנים. לאחר שהתברר כי האש מתקדמת בחורש הסמוך ליישוב ועלולה להגיע לבתים, הוזנקו גם ארבעה מטוסי כיבוי מטייסת "אלעד".

הצוותים פעלו במספר חזיתות והצליחו לבלום את התפשטות האש. במקביל פעלו שוטרי תחנת חברון ממרחב יהודה לצד כוחות היישוב וגורמי החירום, וסייעו באבטחת הזירה ובחסימת כביש 60 במהלך פעולות הכיבוי.

במהלך האירוע קיים מפקד מרחב יהודה במשטרה, ניצב-משנה אליהו זיתון, חיתוך מצב בזירה בהשתתפות מפקד כבאות והצלה מרחב יהודה, טפסר משנה תמיר ארז, נציג מד"א ורבש"ץ היישוב. בסיום הורה זיתון להמשיך בריכוז המאמצים עד להשלמת הפעולות ולאפשר לתושבים לשוב לבתיהם בהקדם.

מפקד תחנה אזורית יהודה בכבאות והצלה, טפסר משנה תמיר ארז, אמר, "תגובה מהירה ועוצמתית מנעה את התפשטות האש לבתי התושבים. כבר בתחילת האירוע ביצעתי ניתוח סיכונים במרחב ובעקבות כך הוזנקו כוחות רבים".

ארז הוסיף, "פעלנו בשיתוף פעולה מלא עם כלל גורמי הביטחון והחירום ובהם צוותי חירום מהמועצה האזורית דרום הר חברון, ושוטרי מרחב יהודה בפיקודו של נצ"מ אליהו זיתון אשר שיבח את הפעלת הכוח המשמעותי ושיתוף הפעולה שהביא להכלת האירוע ללא נזק משמעותי או נפגעים. לוחמי האש ישארו בשטח בשעות הקרובות לביצוע פעולות כיבוי משלימות".